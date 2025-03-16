Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

Самую высокую среднюю цену за килограмм продукта зафиксировали в Таганроге (77,6 рубля). Немного дешевле картофель оказался в Шахтах и Сальске (72,7 и 70 рублей соответственно). За 69,8 рубля его продают в торговых точках Ростова-на-Дону.