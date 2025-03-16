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Posted 16 марта, 14:47

Published 16 марта, 14:47

Modified 16 марта, 14:49

Updated 16 марта, 14:49

Стоимость картофеля в Ростовской области подскочила почти до 80 рублей

Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

16 марта 2025, 14:47
Фото: 1MI.

Стоимость картофеля в Ростовской области подскочила почти до 80 рублей

Средняя стоимость картофеля в Ростовской области на 10 марта 2025 года составила 71,66 рублей. RostovGazeta рассказала, как в регионе закупиться продуктом и не опустошить кошельки.

В марте картофель подорожал на 3,1 рубля по сравнению с предыдущим месяцем (в среднем 68,54 рубля за килограмм в феврале 2025 года).

Самую высокую среднюю цену за килограмм продукта зафиксировали в Таганроге (77,6 рубля). Немного дешевле картофель оказался в Шахтах и Сальске (72,7 и 70 рублей соответственно). За 69,8 рубля его продают в торговых точках Ростова-на-Дону.

Самые низкие средние цены зафиксировали в двух городах региона. Это — Волгодонск и Миллерово. Там картофель покупают в среднем за 68,6 и 67,2 рубля.

Цены на сливочное масло в Ростовской области почти достигли 1100 рублей
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Ранее RostovGazeta рассказала, что стоимость сливочного масла в регионе достигла почти 1100 рублей. О том, как сэкономить на данном продукте, читайте в материале.

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