Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

Posted 16 марта, 14:47
Published 16 марта, 14:47
Modified 16 марта, 14:49
Updated 16 марта, 14:49
В марте картофель подорожал на 3,1 рубля по сравнению с предыдущим месяцем (в среднем 68,54 рубля за килограмм в феврале 2025 года).
Самую высокую среднюю цену за килограмм продукта зафиксировали в Таганроге (77,6 рубля). Немного дешевле картофель оказался в Шахтах и Сальске (72,7 и 70 рублей соответственно). За 69,8 рубля его продают в торговых точках Ростова-на-Дону.
Самые низкие средние цены зафиксировали в двух городах региона. Это — Волгодонск и Миллерово. Там картофель покупают в среднем за 68,6 и 67,2 рубля.
Ранее RostovGazeta рассказала, что стоимость сливочного масла в регионе достигла почти 1100 рублей. О том, как сэкономить на данном продукте, читайте в материале.