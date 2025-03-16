Столетний температурный рекорд побит в Ростове-на-Дону с 12 по 15 марта

Posted 16 марта, 10:10
Published 16 марта, 10:10
Modified 16 марта, 10:10
Updated 16 марта, 10:10
В среду, 12 марта, столбики термометров в Ростове-на-Дону показали +20,8 градуса. На следующий день температура поднялась до +22,7 градуса. В пятницу, 14 марта, воздух прогрелся до +21,7 градуса, а 15 марта — до +20,2.
При этом самая низкая температура в Ростове за этот период была зафиксирована в 1929 году. Тогда 12 марта столбики термометров опустились до -20,9 градуса.
Самый жаркий день 16 марта был в 1934 году. Тогда температура поднялась до +18,7 градуса.
Ранее RostovGazeta сообщила ростовчанам о морозах и снегопаде, которые ожидаются в городе после череды теплых дней.