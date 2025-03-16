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Posted 16 марта, 10:10

Published 16 марта, 10:10

Modified 16 марта, 10:10

Updated 16 марта, 10:10

Столетний температурный рекорд побит в Ростове-на-Дону с 12 по 15 марта

Столетний температурный рекорд побит в Ростове-на-Дону с 12 по 15 марта

16 марта 2025, 10:10
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону в период с 12 по 15 марта зафиксировали самую высокую температуру с начала XX века. Информация об этом размещена на сайте Zpogoda.ru.

В среду, 12 марта, столбики термометров в Ростове-на-Дону показали +20,8 градуса. На следующий день температура поднялась до +22,7 градуса. В пятницу, 14 марта, воздух прогрелся до +21,7 градуса, а 15 марта — до +20,2.

При этом самая низкая температура в Ростове за этот период была зафиксирована в 1929 году. Тогда 12 марта столбики термометров опустились до -20,9 градуса.

Самый жаркий день 16 марта был в 1934 году. Тогда температура поднялась до +18,7 градуса.

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Ранее RostovGazeta сообщила ростовчанам о морозах и снегопаде, которые ожидаются в городе после череды теплых дней.

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