У браконьеров в Ростовской области изъяли 15 машин

В промежуток с 8 по по 14 марта 2025 года сотрудники Росрыболовства выписали штрафы на общую сумму в 313 тысяч рублей. У нарушителей изъяли 4,9 тысячи орудий для вылова рыбы и 15 транспортных средств. Также у браконьеров забрали 323 килограмма водных биоресурсов.