У браконьеров в Ростовской области изъяли 15 машин

Posted 16 марта, 13:29
Published 16 марта, 13:29
Modified 16 марта, 13:31
Updated 16 марта, 13:31
В промежуток с 8 по по 14 марта 2025 года сотрудники Росрыболовства выписали штрафы на общую сумму в 313 тысяч рублей. У нарушителей изъяли 4,9 тысячи орудий для вылова рыбы и 15 транспортных средств. Также у браконьеров забрали 323 килограмма водных биоресурсов.
Кроме того, сотрудники ведомства передали правоохранителям три материала уголовных дел, которые имеют признаки незаконной добычи рыбы.
Ранее RostovGazeta рассказала о жителе Волгодонска, которого поймали на взятке в 139 килограммов рыбы инспектору.