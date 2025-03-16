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Posted 16 марта, 13:29

Published 16 марта, 13:29

Modified 16 марта, 13:31

Updated 16 марта, 13:31

У браконьеров в Ростовской области изъяли 15 машин

У браконьеров в Ростовской области изъяли 15 машин

16 марта 2025, 13:29
Фото: 1MI.
В Ростовской области сотрудники Азово-Черноморского управления Росрыболовства выявили 204 нарушения закона в области добычи водных биоресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В промежуток с 8 по по 14 марта 2025 года сотрудники Росрыболовства выписали штрафы на общую сумму в 313 тысяч рублей. У нарушителей изъяли 4,9 тысячи орудий для вылова рыбы и 15 транспортных средств. Также у браконьеров забрали 323 килограмма водных биоресурсов.

Кроме того, сотрудники ведомства передали правоохранителям три материала уголовных дел, которые имеют признаки незаконной добычи рыбы.

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Ранее RostovGazeta рассказала о жителе Волгодонска, которого поймали на взятке в 139 килограммов рыбы инспектору.

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