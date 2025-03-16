Водоканал задолжал более 18 млн рублей за свет «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Posted 16 марта, 10:12
Published 16 марта, 10:12
Modified 16 марта, 10:14
Updated 16 марта, 10:14
Первое исковое заявление «ТНС энерго Ростова-на-Дону» направило в Арбитражный суд в ноябре 2024 года. В документе указано, что МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» не вносил платежи по договору энергосбережения за период с июля по август того же года. В связи с этим предприятие потребовало выплатить 10,7 миллионов рублей долга.
Второй иск поступил уже в декабре прошлого года. «ТНС энерго Ростова-на-Дону» потребовало взыскать 8,5 миллиона рублей задолженности за потребленную электроэнергию в сентябре–октябре 2024-го.
В ходе заседания выяснилось, что ответчик погасил основную задолженность перед истцом, в связи с чем он отказался от части требований. Таким образом, суд удовлетворил иск компании в части требований выплаты пени. С МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» в пользу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» взыскали пени по первому иску в размере 587,1 тысячи рублей, а также госпошлину 334,9 тысячи, а по второму иску — 298,5 тысячи рублей пени и госпошлину в 286 тысяч.
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