Водоканал задолжал более 18 млн рублей за свет «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

В ходе заседания выяснилось, что ответчик погасил основную задолженность перед истцом, в связи с чем он отказался от части требований. Таким образом, суд удовлетворил иск компании в части требований выплаты пени. С МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» в пользу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» взыскали пени по первому иску в размере 587,1 тысячи рублей, а также госпошлину 334,9 тысячи, а по второму иску — 298,5 тысячи рублей пени и госпошлину в 286 тысяч.