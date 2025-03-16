За ночь ВС РФ перехватили БПЛА сразу над двумя районами Ростовской области

Posted 16 марта, 06:01
Published 16 марта, 06:01
Modified 16 марта, 06:03
Updated 16 марта, 06:03
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, где именно отразили атаку БПЛА. По его словам, дроны сбили над Чертковским районом и городом Каменском-Шахтинским.
— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил глава региона в своем telegram-канале.
Всего за ночь в России перехватили 31 беспилотник. Большинство из них разлетелись на части над Воронежской областью — 16 дронов. Еще девять сбили над Белгородской областью и один — над Курской.
Ранее, в ночь на 15 марта, в Ростовской области уничтожили два украинских дрона.