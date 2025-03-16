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Posted 16 марта, 06:01

Published 16 марта, 06:01

Modified 16 марта, 06:03

Updated 16 марта, 06:03

За ночь ВС РФ перехватили БПЛА сразу над двумя районами Ростовской области

За ночь ВС РФ перехватили БПЛА сразу над двумя районами Ростовской области

16 марта 2025, 06:01
Фото: 1MI. За ночь ВС РФ перехватили БПЛА сразу над двумя районами Ростовской области
В Ростовской области за ночь сбили пять беспилотников. Об этом утром 16 марта сообщает Минобороны России.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, где именно отразили атаку БПЛА. По его словам, дроны сбили над Чертковским районом и городом Каменском-Шахтинским.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил глава региона в своем telegram-канале.
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Всего за ночь в России перехватили 31 беспилотник. Большинство из них разлетелись на части над Воронежской областью — 16 дронов. Еще девять сбили над Белгородской областью и один — над Курской.

Ранее, в ночь на 15 марта, в Ростовской области уничтожили два украинских дрона.

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