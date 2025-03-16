Заново учится ходить: жительница Батайска отсудила 1,5 млн за неправильную анестезию

Posted 16 марта, 16:27
Published 16 марта, 16:27
Modified 16 марта, 16:27
Updated 16 марта, 16:27
По данным источника, в 2020 году дончанка поступила в больницу Батайска со схватками. Чтобы облегчить процесс родов, жительнице региона сделали укол спинальной анестезии.
На следующий день после рождения сына у женщины начались боли в голове и спине, а через несколько месяцев у нее онемела вся нижняя часть тела. Врачи диагностировали ей вялый паралич мышц.
Источник пишет, что сотрудники роддома отказались брать на себя ответственность за произошедшее. После этого жительница Батайска обратилась за помощью к юристу.
После проведения экспертизы выяснилось, что эпидуральная анестезия была сделана неверно. Это и вызвало поражение спинного мозга.
Лишь спустя пять лет юрист доказал врачебную ошибку. По постановлению суда молодая мать получит денежную компенсацию в размере полутора миллиона рублей.
Телеграм-канал пишет, что девушка продолжает восстанавливаться после инцидента и заново учится ходить.
Уточним, что данная информация официально не подтверждена.