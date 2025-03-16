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Posted 16 марта, 18:13

Published 16 марта, 18:13

Modified 16 марта, 18:13

Updated 16 марта, 18:13

Строительство ЖК

Застройщики в Ростове массово пытаются продать жилье в новостройках. Упадут ли цены?

16 марта 2025, 18:13
Фото: 1MI. Строительство ЖК

В Ростове предложение квартир в новостройках выросло на 74%

В феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года предложение квартир в новостройках выросло на 74%. Об этом рассказали аналитики сервиса объявлений.

По данным экспертов «Авито Недвижимость», чаще всего в феврале 2025 года предлагали однушки (на 94% больше, чем в 2024 году). Предложение двушек выросло на 68%, трехкомнатных квартир— на 62%, а студий — на 67%.

Кроме того, в феврале интерес к первичному жилью по сравнению с январем 2025 года увеличился на 5%. Чаще всего в Ростове интересовались двушками (22%).

Несмотря на повышение предложения, как отметили эксперты, снижения цен на недвижимость не ожидается. Это связано, прежде всего, с ростом спроса на жилье.

«Застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств», — объяснил Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости.

Так, в Ростове средняя стоимость квартиры в новостройке составила 6,8 миллиона рублей. Это — 138 тысяч рублей за квадратный метр.

Жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры
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Ранее RostovGazeta рассказала, что ростовчане массово начали сдавать в аренду свое жилье.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Аналитика#Недвижимость#Квартиры#Цены#Новостройки#Аналитики
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