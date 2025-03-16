Застройщики в Ростове массово пытаются продать жилье в новостройках. Упадут ли цены?

Posted 16 марта, 18:13
Published 16 марта, 18:13
Modified 16 марта, 18:13
Updated 16 марта, 18:13
По данным экспертов «Авито Недвижимость», чаще всего в феврале 2025 года предлагали однушки (на 94% больше, чем в 2024 году). Предложение двушек выросло на 68%, трехкомнатных квартир— на 62%, а студий — на 67%.
Кроме того, в феврале интерес к первичному жилью по сравнению с январем 2025 года увеличился на 5%. Чаще всего в Ростове интересовались двушками (22%).
Несмотря на повышение предложения, как отметили эксперты, снижения цен на недвижимость не ожидается. Это связано, прежде всего, с ростом спроса на жилье.
«Застройщики ограничены в маневрах с ценами из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств», — объяснил Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости.
Так, в Ростове средняя стоимость квартиры в новостройке составила 6,8 миллиона рублей. Это — 138 тысяч рублей за квадратный метр.