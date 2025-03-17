Александр Скрябин анонсировал кадровые перестановки в администрации Ростова

Posted 17 марта, 14:32
Published 17 марта, 14:32
Modified 17 марта, 14:34
Updated 17 марта, 14:34
Журналисты интересовались, определился ли новый градоначальник с составом своей команды по различным направлениям. Александр Скрябин ответил, что будут изменения.
— Изменения, конечно, будут. Но надо поработать, потому что люди — на своих местах, профессионалы. Надо только правильно поставить им задачи, обозначить приоритеты, — считает мэр Ростова.
При этом глава города отметил, что со снегопадом и другими задачами чиновники справляются, хоть и не очень качественно местами.
— Главное, мы все друг друга слышим и будем это делать, — добавил Скрябин.
Ранее стало известно, что новый градоначальник заставит своих замов и всех глав районов Ростова вести блоги и активнее взаимодействовать с населением.