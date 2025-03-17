rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта, 14:32

Published 17 марта, 14:32

Modified 17 марта, 14:34

Updated 17 марта, 14:34

Александр Скрябин анонсировал кадровые перестановки в администрации Ростова

Александр Скрябин анонсировал кадровые перестановки в администрации Ростова

17 марта 2025, 14:32
Фото: rostovgazeta.ru. Александр Скрябин анонсировал кадровые перестановки в администрации Ростова
Глава Ростова заявил о грядущих кадровых перестановках в администрации города. Об этом Александр Скрябин рассказал во время встречи с руководителями СМИ 17 марта.

Журналисты интересовались, определился ли новый градоначальник с составом своей команды по различным направлениям. Александр Скрябин ответил, что будут изменения.

— Изменения, конечно, будут. Но надо поработать, потому что люди — на своих местах, профессионалы. Надо только правильно поставить им задачи, обозначить приоритеты, — считает мэр Ростова.
Стало известно, когда вступит в должность и. о. главы администрации Ростова
Узнать подробнее

При этом глава города отметил, что со снегопадом и другими задачами чиновники справляются, хоть и не очень качественно местами.

— Главное, мы все друг друга слышим и будем это делать, — добавил Скрябин.

Ранее стало известно, что новый градоначальник заставит своих замов и всех глав районов Ростова вести блоги и активнее взаимодействовать с населением.

Читайте также:
«С врунами не по пути»: Скрябин сообщил о кадровых переменах в администрации РостоваЮрий Слюсарь напомнил, что перед новым главой Ростова стоит много задачИз слесаря — в начальники: что известно об и. о. главы администрации Ростова Скрябине
#Евгения Волкова#Администрация#СМИ#Блоги#Кадровые перестановки#Чиновники#Ростов#Население#Ростов-на-Дону#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика