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Posted 17 марта, 14:12

Published 17 марта, 14:12

Modified 17 марта, 14:14

Updated 17 марта, 14:14

Александр Скрябин рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Ростова

Александр Скрябин рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Ростова

17 марта 2025, 14:12
Фото: rostovgazeta.ru. Александр Скрябин рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Ростова
Новый глава Ростова поделился планами о подготовке к празднованию 300-летия города. Что должно измениться за четверть века, Александр Скрябин рассказал главредам местных СМИ в ходе встречи с ними 17 марта.

Мэр заявил, что для праздника концептуально нужно прописать мероприятия.

— Наша основная задача — измениться, — считает Александр Скрябин.

Кроме того, к юбилею Ростова могут появиться новые пешеходные улицы.

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Ростов-на-Дону был основан в 1749 году. Дата его 300-летия намечается на сентябрь 2049-го. Последний раз в донской столице праздновали 275-летие со дня основание в 2024 году.

Ранее мэр города предложил необычный подход в борьбе с мусором на улицах Ростова.

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#Евгения Волкова#Город#Ростов-на-Дону#Мусор#Ростов#Донская столица#Празднование#Александр Скрябин
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