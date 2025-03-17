Александр Скрябин рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Ростова

Posted 17 марта, 14:12
Published 17 марта, 14:12
Modified 17 марта, 14:14
Updated 17 марта, 14:14
Мэр заявил, что для праздника концептуально нужно прописать мероприятия.
— Наша основная задача — измениться, — считает Александр Скрябин.
Кроме того, к юбилею Ростова могут появиться новые пешеходные улицы.
Ростов-на-Дону был основан в 1749 году. Дата его 300-летия намечается на сентябрь 2049-го. Последний раз в донской столице праздновали 275-летие со дня основание в 2024 году.
Ранее мэр города предложил необычный подход в борьбе с мусором на улицах Ростова.