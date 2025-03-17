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Posted 17 марта, 15:22

Published 17 марта, 15:22

Modified 17 марта, 15:22

Updated 17 марта, 15:22

Ефимов: Москва передала в аренду инвесторам исторические объекты по льготной ставке

Ефимов: Москва передала в аренду инвесторам исторические объекты по льготной ставке

17 марта 2025, 15:22
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» с 2015 года московские власти смогли привлечь бизнес к восстановлению 27 исторических зданий, признанных объектами культурного наследия.

Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В соответствии с программой инвесторы получают возможность арендовать исторические здания столицы по символической ставке в 1 рубль за квадратный метр в год. Прежде чем получить право на льготную ставку, предприниматели должны отремонтировать объекты. За десять лет по программе инвесторы были вовлечены в процесс реставрации исторических зданий общей площадью 13 500 квадратных метров. Объекты, требующие восстановления, располагаются в разных частях города: в центре, на севере, северо-западе, юге и юго-востоке столицы. Преимущественно они сконцентрированы в ЦАО, где находится 22 здания общей площадью 11 700 квадратных метров, сообщает портал stroi.mos.ru.

Для участия в программе потенциальным инвесторам необходимо пройти этап специализированных торгов. Победители получают право заключить договор аренды здания с городскими властями сроком на сорок девять лет. Согласно условиям все реставрационные работы должны быть завершены в течение пяти лет, после чего начинает действовать льготная арендная ставка. Контроль за выполнением работ осуществляет департамент культурного наследия города Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что за 10 лет по программе льготной аренды удалось полностью восстановить семнадцать исторических зданий общей площадью 8500 квадратных метров, владельцы которых уже пользуются льготной арендой. На сегодняшний день на стадии реставрации остается еще десять объектов площадью пять тысяч квадратных метров.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в прошлом году реставрационные работы проводились на 849 исторических объектах города, из них 157 уже полностью восстановлены. Согласно поручению мэра ежегодно нужно проводить реставрацию минимум 150 объектов культурного наследия, которые находятся на территории Москвы.

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