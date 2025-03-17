Ефимов: Москва передала в аренду инвесторам исторические объекты по льготной ставке

В соответствии с программой инвесторы получают возможность арендовать исторические здания столицы по символической ставке в 1 рубль за квадратный метр в год. Прежде чем получить право на льготную ставку, предприниматели должны отремонтировать объекты. За десять лет по программе инвесторы были вовлечены в процесс реставрации исторических зданий общей площадью 13 500 квадратных метров. Объекты, требующие восстановления, располагаются в разных частях города: в центре, на севере, северо-западе, юге и юго-востоке столицы. Преимущественно они сконцентрированы в ЦАО, где находится 22 здания общей площадью 11 700 квадратных метров, сообщает портал stroi.mos.ru.