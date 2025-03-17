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Posted 17 марта, 13:47

Published 17 марта, 13:47

Modified 17 марта, 13:50

Updated 17 марта, 13:50

Несмотря на укрепление рубля, цены не снизятся в Ростовской области

Как доллар ниже 85 рублей повлияет на цены в Ростове — ответ экономиста ВШЭ

17 марта 2025, 13:47
Фото: 1MI. Несмотря на укрепление рубля, цены не снизятся в Ростовской области

Экономист ВШЭ объяснил, когда снизятся цены в Ростове из-за падения доллара

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Эксклюзив
Курс доллара на бирже упал ниже 85 рублей. Однако снижения цен, в том числе и в Ростовской области, ждать не приходиться. Ожидается замедление инфляции, сообщил RostovGazeta директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Собеседник объясняет, что укрепление рубля вовсе не означает, что цены в Ростовской области резко устремятся вниз.

«Те предприниматели, кто давно закупали импортный товар по старым ценам, должны его реализовать. А на это может уйти 3-4 месяца», — отмечает Георгий Остапкович.

Собеседник уточняет, что теоретически цены конечно же должны снижаться, поскольку бизнес будет закупаться по более низкому курсу. И издержки у него упадут.

«Но у нас такая система, которая в механике называется „храповик“. Храповик в машине не дает колесам прокручиваться назад. Так и в экономике. Вперед цены двигаются всегда и с удовольствием. А назад, даже когда есть экономические предпосылки, с большим трудом и скрипом. Снижать цены предприниматели вряд ли будут. Положат товар на склад, дождутся, когда доллар вырастет и потом начнут реализовывать», — констатирует экономист.
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Спикер добавляет, что снижение цен возможно в высококонкурентных направлениях. Но в основном падение курса доллара приведет к замедлению инфляции.

«Цены все равно продолжат расти — за счет внутренних издержек. Сейчас производители вынуждены повышать заработную плату. Нет конкуренции на рынке труда. Дорожают перевозки, логистика. И доллар тут не при чем. В потребительской корзине среднего россиянина импорт составляет максимум 30%, — уточняет эксперт. — А для снижения цен должны идти другие процессы — нужно убирать монополистов, создавать конкуренцию».

Ранее RostovGazeta сообщала, какие причины роста цен на продукты в Ростовской области назвал ЦБ РФ.

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