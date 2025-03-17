Как доллар ниже 85 рублей повлияет на цены в Ростове — ответ экономиста ВШЭ

Posted 17 марта, 13:47
Published 17 марта, 13:47
Modified 17 марта, 13:50
Updated 17 марта, 13:50
Собеседник объясняет, что укрепление рубля вовсе не означает, что цены в Ростовской области резко устремятся вниз.
«Те предприниматели, кто давно закупали импортный товар по старым ценам, должны его реализовать. А на это может уйти 3-4 месяца», — отмечает Георгий Остапкович.
Собеседник уточняет, что теоретически цены конечно же должны снижаться, поскольку бизнес будет закупаться по более низкому курсу. И издержки у него упадут.
«Но у нас такая система, которая в механике называется „храповик“. Храповик в машине не дает колесам прокручиваться назад. Так и в экономике. Вперед цены двигаются всегда и с удовольствием. А назад, даже когда есть экономические предпосылки, с большим трудом и скрипом. Снижать цены предприниматели вряд ли будут. Положат товар на склад, дождутся, когда доллар вырастет и потом начнут реализовывать», — констатирует экономист.
Спикер добавляет, что снижение цен возможно в высококонкурентных направлениях. Но в основном падение курса доллара приведет к замедлению инфляции.
«Цены все равно продолжат расти — за счет внутренних издержек. Сейчас производители вынуждены повышать заработную плату. Нет конкуренции на рынке труда. Дорожают перевозки, логистика. И доллар тут не при чем. В потребительской корзине среднего россиянина импорт составляет максимум 30%, — уточняет эксперт. — А для снижения цен должны идти другие процессы — нужно убирать монополистов, создавать конкуренцию».
Ранее RostovGazeta сообщала, какие причины роста цен на продукты в Ростовской области назвал ЦБ РФ.