Экс-командир батальона ДПС в Ростове попался на мошенничестве

По информации УФСБ России по Ростовской области, мужчина в то время занимал руководящую должность в филиале РЖД — Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Родственники фигуранта дела о мошенничестве договорились с ним о помощи. Через Александра Своеволина они решили передать 10 миллионов рублей правоохранителям, чтобы те освободили подозреваемого от уголовной ответственности.