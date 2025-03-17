Экс-командир батальона ДПС в Ростове попался на мошенничестве

Posted 17 марта, 09:51
Published 17 марта, 09:51
Modified 17 марта, 09:52
Updated 17 марта, 09:52
По информации УФСБ России по Ростовской области, мужчина в то время занимал руководящую должность в филиале РЖД — Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Родственники фигуранта дела о мошенничестве договорились с ним о помощи. Через Александра Своеволина они решили передать 10 миллионов рублей правоохранителям, чтобы те освободили подозреваемого от уголовной ответственности.
Когда экс-командир батальона ДПС получил деньги, то не стал их никому передавать. В итоге Своеволин сам оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Пролетарский районный суд донской столицы назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима.
Майор полиции пытался обжаловать приговор, но Ростовский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.
Ранее стало известно, что экс-главу полиции Ростова Сергея Шпака арестовали по подозрению в коррупции.