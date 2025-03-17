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Posted 17 марта, 09:51

Published 17 марта, 09:51

Modified 17 марта, 09:52

Updated 17 марта, 09:52

Майор полиции из Ростова кинул родственников мошенника на 10 миллионов рублей

Экс-командир батальона ДПС в Ростове попался на мошенничестве

17 марта 2025, 09:51
Фото: 1MI. Майор полиции из Ростова кинул родственников мошенника на 10 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему командиру донского отдельного батальона ДПС. Майор полиции Александр Своеволин обещал помочь родственникам фигуранта уголовного дела за 10 миллионов рублей, но не сдержал слова.

По информации УФСБ России по Ростовской области, мужчина в то время занимал руководящую должность в филиале РЖД — Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Родственники фигуранта дела о мошенничестве договорились с ним о помощи. Через Александра Своеволина они решили передать 10 миллионов рублей правоохранителям, чтобы те освободили подозреваемого от уголовной ответственности.

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Когда экс-командир батальона ДПС получил деньги, то не стал их никому передавать. В итоге Своеволин сам оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Пролетарский районный суд донской столицы назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима.

Майор полиции пытался обжаловать приговор, но Ростовский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Ранее стало известно, что экс-главу полиции Ростова Сергея Шпака арестовали по подозрению в коррупции.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Мошенничество#РЖД#Пролетарский районный суд#УФСБ#Колония общего режима
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