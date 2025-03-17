Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову уволили после ареста

Posted 17 марта, 10:58
Published 17 марта, 10:58
Modified 17 марта, 11:00
Updated 17 марта, 11:00
Экс-чиновницу задержали 3 февраля, а на следующий день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что Лилию Федотову переводят в СИЗО Москвы.
Вскоре «Единая Россия» исключила ее из партии, а в марте врио губернатора Юрий Слюсарь подписал документ об исключении ее из комиссии по борьбе с коррупцией.
По данным пресс-службы регионального правительства на 17 марта, Лилию Федотову официально освободили от должности министра финансов в связи с окончанием срока действия контракта.