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Posted 17 марта, 10:58

Published 17 марта, 10:58

Modified 17 марта, 11:00

Updated 17 марта, 11:00

Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову уволили после ареста

Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову уволили после ареста

17 марта 2025, 10:58
Фото: правительство Ростовской области. Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову уволили после ареста
В Ростовской области уволили главу министерства финансов Лилию Федотову. Ее арестовали полтора месяца назад по подозрению в превышении судебных полномочий.

Экс-чиновницу задержали 3 февраля, а на следующий день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что Лилию Федотову переводят в СИЗО Москвы.

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Вскоре «Единая Россия» исключила ее из партии, а в марте врио губернатора Юрий Слюсарь подписал документ об исключении ее из комиссии по борьбе с коррупцией.

По данным пресс-службы регионального правительства на 17 марта, Лилию Федотову официально освободили от должности министра финансов в связи с окончанием срока действия контракта.

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