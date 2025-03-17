Качество питьевой воды в Ростовской области резко снизится из-за маловодья

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Маловодье воздействует на качество водозабора. Недавно уже была обеспокоенность слишком низким уровнем воды в реке Дон. И качество воды, даже которую забирал Ростов, было не идеальным, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.