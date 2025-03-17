Качество питьевой воды в Ростовской области резко снизится из-за маловодья

Posted 17 марта, 12:07
Published 17 марта, 12:07
Modified 17 марта, 12:09
Updated 17 марта, 12:09
Напомним, что эксперты обеспокоены маловодьем, которое угрожает югу России, в том числе и Ростовской области.
«Маловодье — это, в принципе, природный цикл, который наступает раз в несколько лет. Поэтому с глобальной точки зрения, это первая причина, почему Ростовская область столкнулась с маловодьем», — отмечает Андрей Зайчиков.
Эколог добавляет, что маловодье способно обернуться для дончан рядом негативных моментов. Во-первых, оно приведет к периодическому ухудшению качества воды.
«Когда водозабор осуществляется с поверхности, донные отложения задействуются минимально. Это всегда успокаивало мегаполис, поскольку в условиях хорошей проточности, вода всегда лучше по качеству. Чем ниже уровень воды, тем больше шансов попадания в нее донных отложений и многолетних пластов», — объясняет собеседник.
Во-вторых, маловодье может сказаться на возможностях полива при ведении сельского хозяйства. И третьей стороной, которая то же может пострадать от маловодья, эксперт называет судоходство.
«У нас отсутствует четкое регулирование наполняемости водных объектов. Плотины находятся в ведении различных структур. Раньше существовал четко рассчитанный план спуска воды. А сейчас не всегда удается это согласовать. Последние годы с точки зрения регулирования преобладали интересы крупных судовладельцев. То есть, когда нужно было отправить большое число грузов по Дону, нередко в ущерб сезонным явлениям (тому же нересту) производились спуски воды», — комментирует эколог.
Спикер рассказывает, что для прохождения судов, могли осуществить больший сброс объемов с Цимлянского водохранилища. А сейчас, в условиях маловодья, эксперт рекомендует избегать незапланированных спусков воды для улучшения отчетности об уровне.
«Если пропорционально регулировать с учетом интересов всех групп, это может отразиться на судоходстве — не будет хватать воды для своевременного прохода грузов. Если регулировать использование воды сельхозпроизводителям, то, возможно, некоторым территориям воды не хватит. В любом случае, в условиях маловодья какая-то из трех сторон (водозабор, сельское хозяйство или судоходство) может пострадать. Поэтому нужно комбинировано и сбалансировано относиться ко всем группам, зависящим от уровня воды», — резюмирует эколог.