Корпорация МСП начала прием заявок по новой программе льготного лизинга

Posted 17 марта, 07:06
Published 17 марта, 07:06
Modified 17 марта, 07:06
Updated 17 марта, 07:06
С 2025 года предприятия, работающие в легкой и обрабатывающей промышленности, а также предприниматели из новых регионов России, смогут воспользоваться специальным финансированием для покупки нового оборудования. Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 3 миллиардов рублей, а процентные ставки будут колебаться от 6% до 8%.
В рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до 2030 года малые и средние компании смогут получить не менее 18 миллиардов рублей в качестве льготного лизингового финансирования. Заявки на участие принимаются через платформу МСП.РФ, а реализацией проекта занимается дочерняя структура Корпорации МСП — «МСП Лизинг», сообщает ТАСС.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что льготный лизинг в сочетании с другими мерами поддержки позволит к 2030 году добиться превышения роста дохода на одного работника в малом и среднем бизнесе по сравнению с ростом валового внутреннего продукта в 1,2 раза. В 2025 году приоритетными направлениями лизингового финансирования станет экономика предложения, а именно обрабатывающее производство и легкая промышленность. Новые регионы останутся важным направлением для развития сектора малого и среднего предпринимательства. Поддержка будет охватывать не только обрабатывающие отрасли, но также сферы медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. Процентные ставки по новым программам сохранятся на низком уровне: 6% для отечественного оборудования и 8% для оборудования, произведенного за рубежом.
Исаевич добавил, что льготные лизинговые программы для обрабатывающей и легкой промышленности предоставят малым и средним предприятиям возможность инвестировать в современные технологии. Это создаст условия для расширения и модернизации производственных мощностей, обновления устаревших технологий и увеличения ассортимента выпускаемой продукции.
Для предприятий обрабатывающей промышленности предусмотрено льготное лизинговое финансирование в диапазоне от 5 до 50 миллионов рублей. Длительность лизинга составляет от 13 до 36 месяцев, а первоначальный взнос должен составлять от 20% от стоимости оборудования. Минимальная сумма лизинга — от 3 миллионов рублей.
Компании легкой промышленности могут воспользоваться продуктами льготного лизинга на суммы от 3 до 50 миллионов рублей. Период действия договора такой же — от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж — тоже от 20%. Минимальная стоимость имущества для лизинга — от 0,5 миллиона рублей.
Малые и микро-компании, расположенные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут оформить лизинг на оборудование от 1 до 50 миллионов рублей. Сроки лизинга составляют от 13 до 36 месяцев, а размер авансового платежа начинается от 15%. Минимальная сумма для заключения договора также составляет от 0,5 миллиона рублей.