Корпорация МСП начала прием заявок по новой программе льготного лизинга

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что льготный лизинг в сочетании с другими мерами поддержки позволит к 2030 году добиться превышения роста дохода на одного работника в малом и среднем бизнесе по сравнению с ростом валового внутреннего продукта в 1,2 раза. В 2025 году приоритетными направлениями лизингового финансирования станет экономика предложения, а именно обрабатывающее производство и легкая промышленность. Новые регионы останутся важным направлением для развития сектора малого и среднего предпринимательства. Поддержка будет охватывать не только обрабатывающие отрасли, но также сферы медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. Процентные ставки по новым программам сохранятся на низком уровне: 6% для отечественного оборудования и 8% для оборудования, произведенного за рубежом.