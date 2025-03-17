Магнитная буря уровня G1 будет бушевать в Ростовской области 10 дней в апреле

Геомагнитная буря начнется на территории донского региона резко в субботу, 5 апреля. Ее сила достигнет пяти баллов из девяти возможных, что соответствует уровню G1. В воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля, буря сменится возбуждением магнитосферы Земли.