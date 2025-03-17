Магнитная буря уровня G1 будет бушевать в Ростовской области 10 дней в апреле

Posted 17 марта, 11:42
Published 17 марта, 11:42
Modified 17 марта, 11:44
Updated 17 марта, 11:44
Геомагнитная буря начнется на территории донского региона резко в субботу, 5 апреля. Ее сила достигнет пяти баллов из девяти возможных, что соответствует уровню G1. В воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля, буря сменится возбуждением магнитосферы Земли.
Со вторника по четверг, 8 — 10 апреля, солнечная активность вновь достигнет уровня G1. Начиная с пятницы, 11 апреля, магнитная буря будет постепенно утихать. Уже ко вторнику, 15 марта, она полностью сойдет на нет.
Добавим, что в период действия магнитной бури рекомендуется тщательнее следить за своим здоровьем.
До этого RostovGazeta писала о том, что морозы до -8 градусов ударят в Ростовской области с 18 марта.