Минобороны РФ: два беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью

Posted 16 марта, 21:01
Published 16 марта, 21:01
Modified 16 марта, 21:03
Updated 16 марта, 21:03
По данным ведомства, дроны засекли примерно в период с 20.30 до 22.30 мск. Воздушную атаку удалось успешно отразить. Всего силами ПВО сбили два беспилотника в регионе.
В это же время дроны обнаружили и уничтожили в Волгоградской области (три БПЛА) и в Тульской (один).
Около 21.00 мск в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Население просили не выходить на улицу, зайти в помещение и не приближаться к окнам. Вероятно, в случае падения обломков беспилотных аппаратов стекла может выбить ударной волной.
Утром 16 марта в донском регионе перехватили ещё два БПЛА.