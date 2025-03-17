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Posted 16 марта, 21:01

Published 16 марта, 21:01

Modified 16 марта, 21:03

Updated 16 марта, 21:03

Минобороны РФ: два беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью

Минобороны РФ: два беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью

16 марта 2025, 21:01
Фото: 1MI. Минобороны РФ: два беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью
В Ростовской области сбили два беспилотника за вечер. Об этом 16 марта сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дроны засекли примерно в период с 20.30 до 22.30 мск. Воздушную атаку удалось успешно отразить. Всего силами ПВО сбили два беспилотника в регионе.

В это же время дроны обнаружили и уничтожили в Волгоградской области (три БПЛА) и в Тульской (один).

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Около 21.00 мск в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Население просили не выходить на улицу, зайти в помещение и не приближаться к окнам. Вероятно, в случае падения обломков беспилотных аппаратов стекла может выбить ударной волной.

Утром 16 марта в донском регионе перехватили ещё два БПЛА.

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#Евгения Волкова#Минобороны РФ#Обломки#Волгоградская область#Тульская область#Дроны#Опасность#Воздушная атака#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#ПВО
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