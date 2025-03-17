Минус две тысячи человек за месяц: Ростовская область продолжает вымирать в 2025 году

Posted 17 марта, 05:04
Published 17 марта, 05:04
Modified 17 марта, 05:04
Updated 17 марта, 05:04
Как писала ранее RostovGazeta, в регионе в январе 2025 года умерли девять детей в возрасте до одного года.
Всего количество умерших за месяц превысило 5,05 тысячи человек. При этом это число уменьшилось на 235 по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,2 тысячи человек).
Также в Ростовской области за год повысилась рождаемость. Так, в январе 2025 года родились 2,8 тысячи младенцев. Это — на 141 больше, чем в 2024 году (2743 человек).
Убыль населения при этом достигла отметки в 2,1 тысячи человек. В 2024 году это число было выше (2,5 тысячи человек).