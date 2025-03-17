rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта, 05:04

Published 17 марта, 05:04

Modified 17 марта, 05:04

Updated 17 марта, 05:04

Минус две тысячи человек за месяц: Ростовская область продолжает вымирать в 2025 году

Минус две тысячи человек за месяц: Ростовская область продолжает вымирать в 2025 году

17 марта 2025, 05:04
Фото: 1MI. Минус две тысячи человек за месяц: Ростовская область продолжает вымирать в 2025 году

В Ростовской области в январе убыль населения превысила 2 тысячи человек

В Ростовской области выросла рождаемость и снизилась смертность, но при этом регион все еще продолжает вымирать. Информация об этом появилась на сайте Росстата.

Как писала ранее RostovGazeta, в регионе в январе 2025 года умерли девять детей в возрасте до одного года.

Всего количество умерших за месяц превысило 5,05 тысячи человек. При этом это число уменьшилось на 235 по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,2 тысячи человек).

Девять младенцев умерли в Ростовской области в январе
Узнать подробнее

Также в Ростовской области за год повысилась рождаемость. Так, в январе 2025 года родились 2,8 тысячи младенцев. Это — на 141 больше, чем в 2024 году (2743 человек).

Убыль населения при этом достигла отметки в 2,1 тысячи человек. В 2024 году это число было выше (2,5 тысячи человек).

Читайте также:
Минус еще почти 22 тысячи жителей: Ростовская область продолжает вымиратьВ Ростовской области подскочили цены на услуги врачей и лекарстваРостовская область заняла второе место по числу разводов в ЮФО
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Статистика#Рождаемость#Смертность#Росстат#Убыль населения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика