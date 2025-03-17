Морозы до -8 градусов ударят в Ростовской области с 18 марта

Posted 17 марта, 08:15
Published 17 марта, 08:15
Modified 17 марта, 08:17
Updated 17 марта, 08:17
В ночь на 18 марта и утро обещают дождь вперемешку с мокрым снегом. В некоторых районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью составит около +4…+9 градусов днем, при прояснениях до -2. Днем столбик термометра опустится до +1…+6.
Аналогичная погода будет и на следующий день, 19 марта. На дорогах появится гололед и похолодает до -5…0 градусов. При прояснениях температура может опуститься до -8 градусов. Вероятно, такие морозы будут на севере области: в Чертковском, Морозовском, Шолоховском и соседних с ними районами.
Ранее стало известно, какая погода будет весной, включая апрель и май.