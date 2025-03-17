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Posted 17 марта, 08:15

Published 17 марта, 08:15

Modified 17 марта, 08:17

Updated 17 марта, 08:17

Мартовская зима: сильные морозы ударят в Ростовской области в ближайшие дни

Морозы до -8 градусов ударят в Ростовской области с 18 марта

17 марта 2025, 08:15
Фото: 1MI. Мартовская зима: сильные морозы ударят в Ростовской области в ближайшие дни
В Ростовской области ожидается резкое похолодание. По данным Северо-Кавказского УГМС, в северных районах региона температура может понизиться до -8 градусов при ясной погоде ночью.

В ночь на 18 марта и утро обещают дождь вперемешку с мокрым снегом. В некоторых районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью составит около +4…+9 градусов днем, при прояснениях до -2. Днем столбик термометра опустится до +1…+6.

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Аналогичная погода будет и на следующий день, 19 марта. На дорогах появится гололед и похолодает до -5…0 градусов. При прояснениях температура может опуститься до -8 градусов. Вероятно, такие морозы будут на севере области: в Чертковском, Морозовском, Шолоховском и соседних с ними районами.

Ранее стало известно, какая погода будет весной, включая апрель и май.

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#Евгения Волкова#Дождь#Северо-Кавказское УГМС#Гололед#Морозовский район#Мокрый снег#Ростов-на-Дону#Морозы#Ростовская область#Чертковский район#Похолодание#Шолоховский район
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