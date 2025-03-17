Пенсионерку и ее сиделку нашли убитыми в Ростовской области

Posted 17 марта, 12:04
Published 17 марта, 12:04
Modified 17 марта, 12:06
Updated 17 марта, 12:06
По информации ведомства, трупы обнаружили в частном доме. Одно из тел принадлежало 64-летней хозяйке, а второе — ее сиделке в возрасте 65 лет. Прибывшие на место экстренные службы установили, что обе женщины погибли насильственной смертью.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Эксперты осмотрели место трагедии и тела. Чтобы выяснить причины смерти, проведут экспертизы.
Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве пономаря из Батайска пойдет под суд.