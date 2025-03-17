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Posted 17 марта, 12:04

Published 17 марта, 12:04

Modified 17 марта, 12:06

Updated 17 марта, 12:06

Пенсионерку с сиделкой нашли убитыми в Ростовской области

Пенсионерку и ее сиделку нашли убитыми в Ростовской области

17 марта 2025, 12:04
Фото: 1MI. Пенсионерку с сиделкой нашли убитыми в Ростовской области

СК расследует двойное убийство пенсионерки и сиделки в Ростовской области

В Ростовской области расследуют уголовное дело по факту гибели двух женщин: пенсионерки и ее сиделки. Как сообщает региональный Следком, тела нашли в станице Тацинской.

По информации ведомства, трупы обнаружили в частном доме. Одно из тел принадлежало 64-летней хозяйке, а второе — ее сиделке в возрасте 65 лет. Прибывшие на место экстренные службы установили, что обе женщины погибли насильственной смертью.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Эксперты осмотрели место трагедии и тела. Чтобы выяснить причины смерти, проведут экспертизы.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве пономаря из Батайска пойдет под суд.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Экспертиза#Пенсионерка#Следственный комитет#Происшествия
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