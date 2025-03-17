rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта, 13:53

Published 17 марта, 13:53

Modified 17 марта, 13:55

Updated 17 марта, 13:55

Доходный дом Токарева в Ростове-на-Дону

Почти 100 млн руб уйдет на капительный ремонт доходного дома Токарева в Ростове

17 марта 2025, 13:53
Фото: wikimedia.org. Доходный дом Токарева в Ростове-на-Дону
В 2025 году в Ростове-на-Дону начнется капитальный ремонт фасадов и архитектурной подсветки доходного дома Н. И. Токарева на Большой Садовой. На проведение работ выделят около 99,7 миллиона рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

ГБУ РО «Городская поликлиника № 10» в Ростове-на-Дону ищет подрядчика для проведения ремонта фасадов и подсветки объекта культурного наследия, расположенного по адресу улица Большая Садовая 106/46, проспект Чехова, литер А. Заказчик хочет увидеть отреставрированное здание, приспособленное для современного использования.

Капитальный ремонт будет проходить в семь этапов. Во-первых, рабочие усилят грунт основания фундамента. Во-вторых, займутся восстановлением фасадов, крыши и кровли. В-третьих, отремонтируют систему кондиционирования. Затем по плану идут работы по усилению простенков и проемов, заделывание трещин и прочее.

Юрий Слюсарь пообещал починить 600 км дорог в Ростовской области. Где пройдет ремонт?
Узнать подробнее

Пятый этап включает в себя реставрацию парадных фасадов: демонтаж и установка лепного декора, окрытия сандриков, кокошников, парадных дверей и много другого. Шестой — ремонт подсветки: светильников, кабелей. Завершится капитальный ремонт заменой отмостки дворового фасада.

Добавим, что начало работ запланировано на осень 2025 года, а конец — на декабрь 2026-го. Капитальный ремонт обойдется примерно в 99,7 миллиона рублей.

До этого RostovGazeta стало известно, что на капитальный ремонт Ростовского колледжа искусств выделят 1,2 миллиарда рублей.

#Валерия Кострова#Закупки#Реставрация#Ростов-на-Дону#Капитальный ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Комитет по охране ОКН Ростовской области#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика