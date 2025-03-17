Почти 100 млн руб уйдет на капительный ремонт доходного дома Токарева в Ростове

В 2025 году в Ростове-на-Дону начнется капитальный ремонт фасадов и архитектурной подсветки доходного дома Н. И. Токарева на Большой Садовой. На проведение работ выделят около 99,7 миллиона рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

ГБУ РО «Городская поликлиника № 10» в Ростове-на-Дону ищет подрядчика для проведения ремонта фасадов и подсветки объекта культурного наследия, расположенного по адресу улица Большая Садовая 106/46, проспект Чехова, литер А. Заказчик хочет увидеть отреставрированное здание, приспособленное для современного использования. Капитальный ремонт будет проходить в семь этапов. Во-первых, рабочие усилят грунт основания фундамента. Во-вторых, займутся восстановлением фасадов, крыши и кровли. В-третьих, отремонтируют систему кондиционирования. Затем по плану идут работы по усилению простенков и проемов, заделывание трещин и прочее. Юрий Слюсарь пообещал починить 600 км дорог в Ростовской области. Где пройдет ремонт? Узнать подробнее Пятый этап включает в себя реставрацию парадных фасадов: демонтаж и установка лепного декора, окрытия сандриков, кокошников, парадных дверей и много другого. Шестой — ремонт подсветки: светильников, кабелей. Завершится капитальный ремонт заменой отмостки дворового фасада. Добавим, что начало работ запланировано на осень 2025 года, а конец — на декабрь 2026-го. Капитальный ремонт обойдется примерно в 99,7 миллиона рублей. До этого RostovGazeta стало известно, что на капитальный ремонт Ростовского колледжа искусств выделят 1,2 миллиарда рублей.