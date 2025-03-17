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Posted 17 марта, 15:17

Published 17 марта, 15:17

Modified 17 марта, 15:19

Updated 17 марта, 15:19

Портфель ВТБ Лизинг по итогам 2024 года вырос на 17%

Портфель ВТБ Лизинг по итогам 2024 года вырос на 17%

17 марта 2025, 15:17
Фото: 1MI.
В 2024 году группа компаний ВТБ Лизинг заключила 39 тысяч договоров лизинга. Новый бизнес ВТБ Лизинг составил почти 274 млрд рублей, из них 58% пришлось на автолизинг, 36% — на железнодорожный сегмент.

Лизинговый портфель компании вырос по сравнению с 2023 годом на 17% и составил 1,1 трлн. рублей. Такие данные представлены в «Эксперт РА» для рэнкинга лизинговых компаний по результатам прошлого года.

Согласно исследованию «Эксперт РА», в 2024 году под влиянием ключевой ставки новый бизнес российских лизинговых компаний в целом снизился на 7% до 3,3 трлн рублей. По объёму нового бизнеса ВТБ Лизинг вошёл в тройку лидеров лизингового рынка. Розничные сегменты показали отрицательную динамику, в корпоративных произошла стагнация.

«В 2024 году на рынок влияли высокие ставки и сокращение спроса на новое имущество, что привело к ограничению продаж лизинга. Многие компании переносят на более поздние сроки обновление парков техники и оборудования. В 2025 году, если ключевая ставка будет снижена, это будет способствовать восстановлению спроса на лизинг и поддержит рынок, однако процесс по нашему мнению будет происходить постепенно», — отмечает генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

Факторы 2024 года продолжат оказывать влияние на рынок лизинга в текущем году. Компании сосредоточатся на таких решениях для бизнеса, которые в условиях макроэкономических изменений сделают предметы лизинга доступнее.

#Екатерина Кузьмина
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