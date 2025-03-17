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Posted 17 марта, 15:11

Published 17 марта, 15:11

Modified 17 марта, 15:13

Updated 17 марта, 15:13

Работу грузового каркаса в Ростове-на-Дону остановили до 1 октября

Работу грузового каркаса в Ростове-на-Дону остановили до 1 октября

17 марта 2025, 15:11
Фото: 1MI. Работу грузового каркаса в Ростове-на-Дону остановили до 1 октября
После многочисленных жалоб водителей грузовиков на огромные штрафы и жесткие ПДД, камеры в Ростове-на-Дону временно перевели в тестовый режим. Они будут анализировать езду фур, но не штрафовать их.

Во время встречи с руководителями СМИ глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что до 1 октября 2025 года дорожные камеры на въезде в центр города перевели в тестовый режим. Устройства будут фиксировать проезд грузовиков и анализировать его.

Собранные данные позволят разработать систему, позволяющую отфильтровывать предприятия и машины, которые могут въезжать в центр. Также она даст возможность решить проблему с несправедливым штрафованием фур.

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«Проблема в том, что информация сразу попадает в федеральную сеть, и автоматически начисляются штрафы», — подметил Скрябин.

Добавим, что грузовой каркас также несет и пользу Ростову-на-Дону. Так, в городе в 10 раз сократилось число ДТП с участием крупногабаритных автомобилей по сравнению с 2024 годом, уменьшилось число пробок и на 10% выросла скорость движения общественного транспорта.

До этого RostovGazeta писала, что водители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону.

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