Работу грузового каркаса в Ростове-на-Дону остановили до 1 октября

Во время встречи с руководителями СМИ глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что до 1 октября 2025 года дорожные камеры на въезде в центр города перевели в тестовый режим. Устройства будут фиксировать проезд грузовиков и анализировать его.