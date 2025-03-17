Ростовчанке с затрудненным дыханием вскрыли нос из-за редкой опухоли

Более тщательное обследование показало, что у пациентки есть образование, являющееся ни чем иным как редкой мультифокальной синоназальной папилломой — опухолью слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух, склонной к прорастанию глубь тканей и злокачественной трансформации.