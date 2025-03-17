Ростовчанке с затрудненным дыханием вскрыли нос из-за редкой опухоли

Posted 17 марта, 13:14
Published 17 марта, 13:14
Modified 17 марта, 13:16
Updated 17 марта, 13:16
В ОКДЦ обратилась 49-летняя женщина, которую беспокоила заложенность правой половины носа. При первичном осмотре врачи заметили полиповидное образование, исходящее из среднего носового хода и проникающее в другие отделы полости носа.
Более тщательное обследование показало, что у пациентки есть образование, являющееся ни чем иным как редкой мультифокальной синоназальной папилломой — опухолью слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух, склонной к прорастанию глубь тканей и злокачественной трансформации.
Массивное образование правой половины носа женщине удалили в ходе операции. Для этого врачам пришлось вскрыть правую верхнечелюстную пазуху, передние и задние клетки решетчатого лабиринта и правую клиновидную пазуху.
Добавим, что несмотря на редкость заболевания, послеоперационный период прошел без осложнений.
До этого RostovGazeta писала, что пенсионерку с разбитой головой выставили на улицу после лечения в Ростове-на-Дону.