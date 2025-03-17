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Posted 17 марта, 13:14

Published 17 марта, 13:14

Modified 17 марта, 13:16

Updated 17 марта, 13:16

Ростовчанке с затрудненным дыханием вскрыли нос из-за редкой опухоли

Ростовчанке с затрудненным дыханием вскрыли нос из-за редкой опухоли

17 марта 2025, 13:14
Фото: 1MI. Ростовчанке с затрудненным дыханием вскрыли нос из-за редкой опухоли
У жительницы Ростова-на-Дону с жалобами на затрудненное дыхание врачи обнаружили редкую опухоль, которая встречается у одного на 100 тысяч человек, информирует Минздрав Ростовской области.

В ОКДЦ обратилась 49-летняя женщина, которую беспокоила заложенность правой половины носа. При первичном осмотре врачи заметили полиповидное образование, исходящее из среднего носового хода и проникающее в другие отделы полости носа.

Более тщательное обследование показало, что у пациентки есть образование, являющееся ни чем иным как редкой мультифокальной синоназальной папилломой — опухолью слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух, склонной к прорастанию глубь тканей и злокачественной трансформации.

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Массивное образование правой половины носа женщине удалили в ходе операции. Для этого врачам пришлось вскрыть правую верхнечелюстную пазуху, передние и задние клетки решетчатого лабиринта и правую клиновидную пазуху.

Добавим, что несмотря на редкость заболевания, послеоперационный период прошел без осложнений.

До этого RostovGazeta писала, что пенсионерку с разбитой головой выставили на улицу после лечения в Ростове-на-Дону.

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