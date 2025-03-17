Ростовским пенсионерам рассказали, как сохранить здоровье и уверенность в будущем

Posted 17 марта, 11:54
Published 17 марта, 11:54
Modified 17 марта, 11:56
Updated 17 марта, 11:56
Психолог Кристина Чаладзе дала пенсионерам из Ростовской области несколько простых советов, которые помогут сохранить внутреннюю гармонию и наслаждаться каждым днём.
Полезные привычки для здоровья
Почувствовать ощущение стабильности поможет грамотное планирование. Небольшой план на день или неделю, включающий утреннюю зарядку, поход в поликлинику, чтение книг или встречи с друзьями, позволит снизить тревожность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе укрепят иммунитет. Не стоит пренебрегать современными медицинскими гаджетами и виртуальными ассистентами с AI-помощниками.
Автоматизировать рост благосостояния
Нередко поводом для беспокойства пожилых людей становится финансовый вопрос. Они тревожатся о сроках получения пенсии, оплате коммунальных счетов. Многие переживают о благосостоянии семьи и сохранности денег на вкладах. Верный способ снизить градус напряжения — перевести пенсию на карту надёжного банка, в котором деньги поступают точно в срок, а все операции можно будет совершить онлайн.
Чаще общаться с семьей и найти новые увлечения
Старшему поколению важно регулярно общаться с детьми и внуками. Даже небольшой телефонный разговор с близкими людьми сможет поднять настроение на целый день. Кроме того, можно найти себе друзей по интересам. Для этого достаточно записаться в творческий клуб, студию танцев или на образовательные курсы. Общение с единомышленниками станет приятным бонусом к освоенному там навыку.
Доверяйте технологиям, но не теряйте бдительность
С помощью смартфона и интернета можно не только общаться, но и управлять финансами. Однако пожилым людям не стоит при этом терять бдительность и забывать про безопасность в сети.
«Сегодня, чтобы увидеть поступление пенсии и социальных выплат, оплатить счета за ЖКХ и настроить автоплатежи, не нужно тратить время и нервы. Новые технологии дают и новые возможности для удобного управления финансами», — уточнил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Психологи советуют пенсионерам не менять кардинально сложившихся годами привычек, но при этом постепенно внедрять в свою жизнь то, что может сделать ее проще. Автоплатежи, удобный доступ к деньгам, скидки и бонусы способны значительно повысить комфорт и качество жизни пожилых дончан.