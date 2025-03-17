Ростовским пенсионерам рассказали, как сохранить здоровье и уверенность в будущем

Старшему поколению важно регулярно общаться с детьми и внуками. Даже небольшой телефонный разговор с близкими людьми сможет поднять настроение на целый день. Кроме того, можно найти себе друзей по интересам. Для этого достаточно записаться в творческий клуб, студию танцев или на образовательные курсы. Общение с единомышленниками станет приятным бонусом к освоенному там навыку.