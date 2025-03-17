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Posted 17 марта, 11:54

Published 17 марта, 11:54

Modified 17 марта, 11:56

Updated 17 марта, 11:56

Ростовским пенсионерам рассказали, как сохранить здоровье и уверенность в будущем

Ростовским пенсионерам рассказали, как сохранить здоровье и уверенность в будущем

17 марта 2025, 11:54
Фото: нейросеть Kandinsky 3.1.
Беречь физическое и эмоциональное здоровье, получать удовольствие от жизни и грамотно распоряжаться бюджетом важно всем. Однако с возрастом делать это становится все сложнее.

Психолог Кристина Чаладзе дала пенсионерам из Ростовской области несколько простых советов, которые помогут сохранить внутреннюю гармонию и наслаждаться каждым днём.

Полезные привычки для здоровья

Почувствовать ощущение стабильности поможет грамотное планирование. Небольшой план на день или неделю, включающий утреннюю зарядку, поход в поликлинику, чтение книг или встречи с друзьями, позволит снизить тревожность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе укрепят иммунитет. Не стоит пренебрегать современными медицинскими гаджетами и виртуальными ассистентами с AI-помощниками.

Автоматизировать рост благосостояния

Нередко поводом для беспокойства пожилых людей становится финансовый вопрос. Они тревожатся о сроках получения пенсии, оплате коммунальных счетов. Многие переживают о благосостоянии семьи и сохранности денег на вкладах. Верный способ снизить градус напряжения — перевести пенсию на карту надёжного банка, в котором деньги поступают точно в срок, а все операции можно будет совершить онлайн.

Чаще общаться с семьей и найти новые увлечения

Старшему поколению важно регулярно общаться с детьми и внуками. Даже небольшой телефонный разговор с близкими людьми сможет поднять настроение на целый день. Кроме того, можно найти себе друзей по интересам. Для этого достаточно записаться в творческий клуб, студию танцев или на образовательные курсы. Общение с единомышленниками станет приятным бонусом к освоенному там навыку.

Доверяйте технологиям, но не теряйте бдительность

С помощью смартфона и интернета можно не только общаться, но и управлять финансами. Однако пожилым людям не стоит при этом терять бдительность и забывать про безопасность в сети.

«Сегодня, чтобы увидеть поступление пенсии и социальных выплат, оплатить счета за ЖКХ и настроить автоплатежи, не нужно тратить время и нервы. Новые технологии дают и новые возможности для удобного управления финансами», — уточнил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Психологи советуют пенсионерам не менять кардинально сложившихся годами привычек, но при этом постепенно внедрять в свою жизнь то, что может сделать ее проще. Автоплатежи, удобный доступ к деньгам, скидки и бонусы способны значительно повысить комфорт и качество жизни пожилых дончан.

#Екатерина Кузьмина
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