Скрябин объяснил, почему на центральных улицах Ростова-на-Дону не могут убрать мусор

Posted 17 марта, 13:58
Published 17 марта, 13:58
Modified 17 марта, 14:01
Updated 17 марта, 14:01
Градоначальник в ходе встречи с редакторами местных СМИ 17 марта озвучил проблемы с частотой уборки. По словам Александра Скрябина, региональный оператор не может достаточно часто убирать улицы из-за припаркованных машин на Пушкинской и Чехова. Чтобы решить проблему, он предложил использовать камеру с искусственным интеллектом. Она будет сообщать водителям о запрете парковки в конкретных местах.
Ранее Александр Скрябин назвал работу эвакуатора в центре города издевательством над людьми. Он считает, что можно ограничиться штрафами, без вывоза машин на стоянку.