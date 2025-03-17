Скрябин объяснил, почему на центральных улицах Ростова-на-Дону не могут убрать мусор

Градоначальник в ходе встречи с редакторами местных СМИ 17 марта озвучил проблемы с частотой уборки. По словам Александра Скрябина, региональный оператор не может достаточно часто убирать улицы из-за припаркованных машин на Пушкинской и Чехова. Чтобы решить проблему, он предложил использовать камеру с искусственным интеллектом. Она будет сообщать водителям о запрете парковки в конкретных местах.