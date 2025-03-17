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Posted 17 марта, 13:58

Published 17 марта, 13:58

Modified 17 марта, 14:01

Updated 17 марта, 14:01

Скрябин решил привлечь ИИ для борьбы с мусором в Ростове-на-Дону

Скрябин объяснил, почему на центральных улицах Ростова-на-Дону не могут убрать мусор

17 марта 2025, 13:58
Фото: 1MI. Скрябин решил привлечь ИИ для борьбы с мусором в Ростове-на-Дону

Скрябин решил привлечь ИИ для борьбы с мусором в Ростове-на-Дону

Глава Ростова Александр Скрябин назвал новый подход в борьбе с мусором в городе. Мэр заявил, что в этом может помочь искусственный интеллект.

Градоначальник в ходе встречи с редакторами местных СМИ 17 марта озвучил проблемы с частотой уборки. По словам Александра Скрябина, региональный оператор не может достаточно часто убирать улицы из-за припаркованных машин на Пушкинской и Чехова. Чтобы решить проблему, он предложил использовать камеру с искусственным интеллектом. Она будет сообщать водителям о запрете парковки в конкретных местах.

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Ранее Александр Скрябин назвал работу эвакуатора в центре города издевательством над людьми. Он считает, что можно ограничиться штрафами, без вывоза машин на стоянку.

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#Евгения Волкова#Штрафы#Уборка#Мусор#Эвакуатор#Ростов-на-Дону#Парковка#Искусственный интеллект#Александр Скрябин
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