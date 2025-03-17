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Posted 17 марта, 14:52

Published 17 марта, 14:52

Modified 17 марта, 14:54

Updated 17 марта, 14:54

Скрябин признался, что 1,5 млрд рублей недостаточно на ремонт дорог в Ростове

Скрябин признался, что 1,5 млрд рублей не хватило на ремонт дорог в Ростове

17 марта 2025, 14:52
Фото: 1MI. Скрябин признался, что 1,5 млрд рублей недостаточно на ремонт дорог в Ростове
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что в 2025 году было выделено недостаточно денежных средств на ремонт дорог в городе.

В понедельник, 17 марта, в Ростове-на-Дону состоялась встреча главы города Александра Скрябина с руководителями СМИ. В ходе мероприятия мэр признался, что 1,5 миллиарда рублей, которые выделили на ремонт проезжих частей города, не хватит на проведение всех необходимых работ.

Однако глава города подметил, что в процессе реализации проектов упор будет сделан на контроле за работой подрядчиков.

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«На дороги бюджет уже утвержден. Этого недостаточно. Но, выполняя эту работу, стоит задача — качественно работать с подрядчиком. Потому что подрядчики должны нести гарантию, ответственность и выполнять современные требования.», — подчеркнул градоначальник.

Ранее RostovGazeta писала, что подъездные пути к Ростову отремонтируют за 4,5 миллиарда рублей.

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