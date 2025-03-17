Скрябин признался, что 1,5 млрд рублей не хватило на ремонт дорог в Ростове

В понедельник, 17 марта, в Ростове-на-Дону состоялась встреча главы города Александра Скрябина с руководителями СМИ. В ходе мероприятия мэр признался, что 1,5 миллиарда рублей, которые выделили на ремонт проезжих частей города, не хватит на проведение всех необходимых работ.