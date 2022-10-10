Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 30 июня 1980
Образование: «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» по специальности «Менеджмент предприятия» с квалификацией «Менеджер производственного предприятия»
Семейное положение: Женат
Директор филиала АО АЭМ-технологии Атоммаш в г.Волгодонске
Генеральный директор компании АРАКО
Заместитель директора филиала ОАО «ПЗМ
Директор Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
В городе Волгодонске Ростовской области намерены создать промышленный кластер атомного машиностроения, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в город. На базе предприятия "Атоммаш" в Волгодонске (директор Аббасов Ровшан Мубаризович) может быть создан индустриальный парк. Договоренность об этом была достигнута во время переговоров между главой региона и генеральным директором госкорпорации "Росатом" Сергеем Кириенко.
Заводы "Атоммаш" и "Красный котельщик" займутся производством компонентов для ветряных электростанций в Ростовской области, рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.
В Волгодонске Ростовской области завели уголовное дело после гибели рабочего филиала компании "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" "Атоммаш", информирует региональное УСКР.
На базе предприятия "Атоммаш" в Волгодонске может быть создан индустриальный парк, сообщает сайт областного правительства.
Заводы "Атоммаш" и "Красный котельщик" займутся производством компонентов для ветряных электростанций в Ростовской области, рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.
В Волгодонске Ростовской области завели уголовное дело после гибели рабочего филиала компании "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" "Атоммаш", информирует региональное УСКР.
В городе Волгодонске Ростовской области намерены создать промышленный кластер атомного машиностроения, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе сегодняшней рабочей поездки в Волгодонск.