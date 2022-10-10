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Аббасов Ровшан Мубаризович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 30 июня 1980

Образование: «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» по специальности «Менеджмент предприятия» с квалификацией «Менеджер производственного предприятия»

Семейное положение: Женат

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Резюме

Директор филиала АО АЭМ-технологии Атоммаш в г.Волгодонске

Биография

2008 - 2012

Генеральный директор компании АРАКО

2012 - 2014

Заместитель директора филиала ОАО «ПЗМ

2015 - По настоящее время

Директор Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Медиапортрет

Медиапортрет

В городе Волгодонске Ростовской области намерены создать промышленный кластер атомного машиностроения, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в город. На базе предприятия "Атоммаш" в Волгодонске (директор Аббасов Ровшан Мубаризович) может быть создан индустриальный парк. Договоренность об этом была достигнута во время переговоров между главой региона и генеральным директором госкорпорации "Росатом" Сергеем Кириенко.

Заводы "Атоммаш" и "Красный котельщик" займутся производством компонентов для ветряных электростанций в Ростовской области, рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

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