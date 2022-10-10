В городе Волгодонске Ростовской области намерены создать промышленный кластер атомного машиностроения, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в город. На базе предприятия "Атоммаш" в Волгодонске (директор Аббасов Ровшан Мубаризович) может быть создан индустриальный парк. Договоренность об этом была достигнута во время переговоров между главой региона и генеральным директором госкорпорации "Росатом" Сергеем Кириенко.