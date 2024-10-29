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Административная ответственность

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Октябрь
Юрист Габович рассказал, как ростовчан могут оштрафовать за оскорбления в интернете
28 октября, 08:26
В Волгодонске суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом
Бизнесвумен из города Волгодонска Ростовской области привлекли к административной ответственности из-за паленых носков и трусов, которые она продавала в своем магазине.
27 октября, 09:43
Инспекторов ДПС задержали в Ростовской области за взятку
В Ростовской области задержали двух инспекторов ДПС, подозреваемых в получении взятки от автомобилиста, сообщает Следком региона.
21 октября, 11:06
Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартире
Владельцев домашних животных в Ростове-на-Дону могут оштрафовать за ненадлежащее содержание питомцев, напомнили городские власти.
1 октября, 12:14
Сентябрь
Аграриев в Ростовской области уличили в использовании запрещенных пестицидов
Десятки агропредприятий Ростовской области использовали запрещенные ядохимикаты, сказано на сайте регионального управления Россельхознадзора.
30 сентября, 08:54
В Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон
На железнодорожной станции в Ростовской области сотрудники полиции задержали ранее судимого дебошира из Брянска, сообщает УТ МВД России по СКФО.
6 сентября, 12:31
Июнь
Штрафы за нескошенную траву на участках в Ростове повысят до 70 тысяч рублей
28 июня, 10:26
В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом
В рамках мониторинга качества пищевой продукции Россельхознадзор выявил в школах и детсадах Ростовской области фальсифицированную молочную продукцию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
28 июня, 08:08
Май
Облавы начались на сотрудников завода нефтепродуктов в Ростовской области
В Ростовской области выявили большое количество нарушений при проверке иностранцев, сообщили в региональном УФСБ.
20 мая, 09:26
Жительницу Таганрога осудили за посты о российской армии
16 мая, 08:56
Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области
7 мая, 06:20
Февраль
В Ростове собирают митинги, пока власти готовятся изменить Генплан города
13 февраля, 17:22
Январь
Дончанку из Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ
30 января, 12:46
Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии
20 января, 10:44
Декабрь 2023
В Ростовской области запретят убивать пернатых с 1 января
23 декабря 2023, 16:45
Юрист напомнил ростовчанам о штрафах за грязные и нечитаемые номера автомобилей
18 декабря 2023, 14:37
В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру
9 декабря 2023, 17:44
За запуск салютов жителей в Ростовской области начали штрафовать с 1 декабря
9 декабря 2023, 08:41
В Ростовской области осудили дончанку, укусившую полицейского из-за своего сына
5 декабря 2023, 17:47
Стало известно, как будут наказывать за запуск фейерверков в Ростовской области
2 декабря 2023, 10:26

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