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Административный протокол

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2024
Задержали водителя Lada, который размахивал пистолетом в Таганроге
Спустя сутки полиция разыскала парня, который распугал прохожих в Таганроге, размахивая пистолетом за рулем Lada, сообщает региональное ГУ МВД.
19 сентября, 18:02
2023
В Ростове составили 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли
В Ростове с начала года на незаконных торговцев составили более двух тысяч протоколов, об этом объявили в пресс-службе администрации города.
14 сентября 2023, 15:42
В Ростове на главреда местного СМИ составили протокол за дискредитацию ВС РФ
22 августа 2023, 16:37
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
В Ростовской области задержали мужчину, который намеревался поджечь здание администрации Азовского района, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
15 августа 2023, 08:38
Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске
В Батайске водитель иномарки врезался в ограждение спортивной площадки, сообщили в региональном УГИБДД.
28 июля 2023, 12:50
В Ростове-на-Дону наказали забравшегося на эвакуатор водителя
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности мужчину, который мешал работе эвакуатора, сообщили в региональном УГИБДД.
23 июля 2023, 03:58

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