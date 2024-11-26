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Административный штраф

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2024
В Ростовской области введут штрафы за выгул опасных собак без намордников
В России, в том числе и в Ростовской области, могут ввести штрафы для владельцев собак домашних животных, не соблюдающих требования к их выгулу и содержанию.
26 ноября, 18:12
Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсетях
31 октября, 13:37
В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя автобуса, который высадил четырех детей
17 сентября, 09:38
Жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам
28 июня, 13:01
В Ростовской области больница затягивала направления пациентов к онкологу
В Ростовской области Росздравнадзор провел внеплановую проверку в Зерноградской больнице и выявил нарушения в оказании медицинской помощи. За это учреждению придется выплатить более 70 тысяч, сообщает ведомство.
14 мая, 09:11
2023
Ростовчан предупредили о последствиях несвоевременной оплаты штрафов
6 декабря 2023, 12:22
Жителям Ростовской области грозят штрафы до 70 тысяч рублей за нескошенные сорняки
Власти Ростовской области предупредили жителей региона о наказании за нескошенные сорняки и амброзию, информация появилась на портале донского правительства.
18 мая 2023, 16:38
Ростовчан оштрафовали на 200 тысяч рублей за производство шпионской аппаратуры
Двух ростовчан оштрафовали за производство и продажу шпионского оборудования, помогающего сдать экзамен на права, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
5 апреля 2023, 08:29
В Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД
В Ростовской области нейросеть начала фиксировать отсутствие ремня безопасности у водителей, об этом сообщили в донском правительстве.
10 марта 2023, 09:07
В Ростовской области пригрозили штрафами за брошенные елки до 70 тысяч рублей
В Ростовской области за неправильно выброшенную елку могут оштрафовать на 70 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
24 января 2023, 13:06
2022
В Ростове предложили запустить сервис для проверки штрафов за парковку
В Ростове необходим сервис для проверки наличия штрафа за не оплаченную парковку, выписанного администрацией, инициатива с таким предложением появилась на портале «Активный ростовчанин».
30 ноября 2022, 17:09
Ростовская прокуратура наказала компанию, обеспечивающую работу пограничных пунктов
В Ростовской области штраф выписан организации, обеспечивающей работу приграничных пунктов, сообщила транспортная прокуратура.
24 ноября 2022, 10:33
В Ростове задержали три тысячи искусственных цветов из Китая
На железнодорожной станции Ростов-Товарный задержали контейнеры с тремя тысячами искусственных цветов из Китая, сообщили в Южном таможенном управлении.
18 ноября 2022, 06:50
Блогер Авакян оспорит решение суда по съемке нарушения автомобиля полиции в Ростове
Гаспар Авакян уверен, что к нему было изначально предвзятое отношение. Поэтому решение Ленинского суда блогер собирается оспаривать, о чем он сообщил корреспонденту RostovGazeta.
6 октября 2022, 11:32

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