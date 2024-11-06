rostovgazeta.ru
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Администрация города

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Ноябрь
Участок рощи СКА в Ростове убрали из реестра муниципального имущества
В Ростове часть рощи СКА исключили из реестра муниципального имущества на основании решения суда от 26 марта, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию города.
6 ноября, 04:45
Октябрь
Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников решил уволиться
29 октября, 18:21
«Скоро всё узнаете»: глава Шахт Горцевской заявил, что хочет покинуть свой пост
29 октября, 13:45
Сентябрь
В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой
Дорожные ограничения введут для пешеходов из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой, 98 в Ростове, сообщили в горадминистрации.
28 сентября, 17:05
Август
Власти Ростова обещают оптимизировать графики водителей автобусов
13 августа, 17:48
Апрель
В Ростове временно отложили реконструкцию парка имени Максима Горького
В Ростове реконструкцию парка Горького проведут после корректировки проектной документации, об этом сообщили донские СМИ.
9 апреля, 18:06
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля, 17:44
Три кольцевых развязки и подземный переход построят на Стачки в Ростове
В Ростове планируют построить кольцевые развязки и подземный переход во время продления проспекта Стачки, об этом рассказали в администрации города.
2 апреля, 14:25
Март
В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки
28 марта, 12:43
Проезд, мультики и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в феврале
В Ростовской области в феврале компании обращались в суд из-за персонажей мультфильмов и пытались вернуть себе деньги и даже жилье после споров с должниками, подробности самых интересных судов месяца в RostovGazeta.
7 марта, 08:27
Февраль
В Ростове-на-Дону компания отсудила у властей 3 млн за перевозку военных
В Ростове-на-Дону компания «РТК» выиграла суд против администрации города, говорится в материалах арбитражного суда.
27 февраля, 12:44
Журналиста Первого канала не пустили в здание администрации Ростова
19 февраля, 12:32
Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
На левом берегу Дона в Ростове планируют построить коттеджный поселок на более чем 200 жителей, документы появились на портале администрации города.
7 февраля, 06:42
Депутат Госдумы заявил, что Ростов нуждается в четырех мостах на левый берег Дона
6 февраля, 13:28
Январь
«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде у администрации
Глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин получил перелом ноги на тротуаре, который не почистили от снега, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
19 января, 08:04
Часть управляющих компаний в Ростове потеряли лицензии на работу
10 января, 13:43
Декабрь 2023
Автобусы-гармошки выпустили на линию в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду, 20 декабря, на городские улицы вывели автобусы-гармошки, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
20 декабря 2023, 11:12
Власти Ростова хотят пустить с молотка уникальный «Дом-ветеран» в центре города
На торги в Ростове выставлены старинные особняки в центральной части города, сообщается на сайте администрации.
13 декабря 2023, 13:41
В Ростове на месте аварийного дома на Кривошлыковском может появиться сквер
10 декабря 2023, 13:59
Власти Ростова заявили, когда отремонтируют улицу Малиновского
Участок улицы Малиновского, пострадавший от большегрузов в Ростове, начнут восстанавливать лишь весной, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.
1 декабря 2023, 17:07

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