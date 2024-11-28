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Администрация Ростова

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Ноябрь
Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году
28 ноября, 13:02
Октябрь
Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников решил уволиться
29 октября, 18:21
Сентябрь
В Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой
Дорожные ограничения введут для пешеходов из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой, 98 в Ростове, сообщили в горадминистрации.
28 сентября, 17:05
Появилось видео масштабного пожара на Черешневой улице в Ростове
28 сентября, 10:59
Власти Ростова спустя пять лет благоустроят скандальный городской парк
В Ростове началось благоустройство городского парка на улице Берберовской, подробностями поделился градоначальник Алексей Логвиненко.
21 сентября, 17:22
Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый
19 сентября, 14:02
Ростов-на-Дону не успели подготовить к отопительному сезону
17 сентября, 14:56
Мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове
11 сентября, 15:24
Август
Власти Ростова отказались расселять дом в центре после вмешательства Следкома
27 августа, 10:23
Власти Ростова обещают оптимизировать графики водителей автобусов
13 августа, 17:48
Июль
Новые платные парковочные места появятся в центре Ростова-на-Дону
Больше 20 платных парковочных мест появится на улице Черепахина в Ростове, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
12 июля, 13:00
Центр Ростова перекроют из-за велопарада 14 июля
12 июля, 08:10
Май
В Ростове детям погибших на фронте военных сделают подарки 1 июня
Дети военнослужащих нуждаются в особой поддержке, заявил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
30 мая, 17:24
В Ростове предложили увеличить до 10 тыс штрафы за выезд на полосу для автобусов
За выезд на полосу общественного транспорта в Ростове хотят наказывать штрафами до 10 тысяч рублей, сообщили в городской управе.
24 мая, 07:35
Жильцы дома на Нариманова в Ростове заявили, что будут штурмовать дом снова
20 мая, 18:50
Схемы движения нескольких маршрутов автобусов изменят в Ростове 19 мая
Из-за полумарафона в Ростове изменится маршрут движения 18 автобусов, сообщили в администрации города.
18 мая, 11:54
Историк Зенюк требует официально присвоить Ростову статус «южной столицы»
17 мая, 10:24
Власти Ростова заявили, когда отремонтируют мост на проспекте Стачки
17 мая, 10:02
Бывший депутат построит 10 высоток за ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове
14 мая, 12:47
В администрации Ростова анонсировали два громких назначения
8 мая, 06:40

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