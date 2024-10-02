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Администрация Таганрога

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2024
Главой администрации Таганрога впервые избрали женщину. Что о ней известно?
Новым главой администрации Таганрога стала Светлана Камбулова, об этом сообщил уже прошлый градоначальник Андрей Фатеев.
2 октября 2024, 08:46
Отдаст соцсети преемнику: Фатеев отказался от гонки за пост сити-менеджера Таганрога
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев отказался от участия в новых выборах, об этом он написал в своём Telegram-канале.
27 сентября 2024, 11:02
СК РФ расследует ситуацию с исчезновением троллейбусов в Таганроге
13 мая 2024, 16:11
Первый экскурсионный трамвай со столиками и гидом запустили в Таганроге
Исторические экскурсии организовали в туристическом трамвае Таганрога, рассказал глава местной администрации Андрей Фатеев.
29 апреля 2024, 09:03
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта 2024, 15:07
2023
С 15 ноября проезд в Таганроге станет дороже, чем в Ростове
29 октября 2023, 14:51
Стоимость проезда в Таганроге станет дороже, чем в Ростове
22 октября 2023, 16:57
Прокуратура заставила власти в Таганроге обустроить бомбоубежища
1 октября 2023, 16:14
Группа «Лесоповал» приедет с концертом в Таганрог 15 сентября
В Таганроге в честь юбилея Михаила Танича выступит группа «Лесоповал», сообщили власти города.
13 сентября 2023, 17:57
Власти Таганрога перенесли запуск троллейбусов на весну 2024 года
Запуск троллейбусов в Таганроге перенесли на март 2024 года, пишут местные СМИ.
1 сентября 2023, 15:39
В Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО
16 августа 2023, 15:00
Замминистра транспорта Ростовской области Беликов перешел в администрацию Таганрога
Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов покинул свою должность и перешел на работу в администрацию Таганрога, где будет заниматься вопросами транспорта, пишет «Ерш».
7 августа 2023, 08:00
В Таганроге отложили запуск троллейбусов до конца 2023 года
5 августа 2023, 09:41
Замглавы администрации Таганрога назначили юриста местной гордумы Екатерину Громыко
Заместителем администрации Таганрога по организационным и кадровым вопросам стала юрист Екатерина Громыко, сообщили местные власти.
20 июля 2023, 08:06
В Таганроге с мая уже третий замглавы администрации ушел в отставку
В Таганроге за три месяца лишились уже трех заместителей главы администрации, об этом сообщили местные СМИ.
17 июля 2023, 17:07
В Таганроге назначили замглавы администрации по вопросам архитектуры и строительства
Василий Романович занял пост замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры и строительства, об этом сообщили в пресс-службе местных органов власти.
16 июня 2023, 10:20
Работу фонтана на Октябрьской площади в Таганроге продлили на час
В Таганроге на час продлили работу фонтана на Октябрьской площади, сообщили в администрации города.
11 июня 2023, 10:15
В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай
В Таганроге полиции удалось найти одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай прямо на глазах у водителя, сообщил глава местной администрации Андрей Фатеев.
17 мая 2023, 16:41
Замглавы администрации Таганрога по туризму Алексей Санин подал в отставку
Администрацию Таганрога решил покинуть замглавы по туризму Алексей Санин, пишут СМИ.
17 мая 2023, 15:00
Власти Таганрога потратят 460 миллионов рублей на 10 электробусов
Власти Таганрога решили приобрести 10 электробусов, сообщается на сайте государственных закупок.
14 мая 2023, 13:04

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