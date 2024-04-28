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Адреса пляжей в Ростове

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Апрель 2024
Закрытый в парке «Дружба» пляж в Ростове могут запустить этим летом
Пляж в парке «Дружба» могут открыть в Ростове к началу купального сезона в текущем году, согласно информации на сайте госзакупок.
28 апреля 2024, 07:19
Май 2023
В Ростове-на-Дону разрешили купаться только на двух пляжах в 2023 году
В Ростове-на-Дону в этом году для купаний будут доступны две зоны отдыха, следует из постановления на сайте городской администрации.
25 мая 2023, 14:18

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