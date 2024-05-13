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Аграрии в Ростовской области

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2024
В полях Ростовской области нашли опаснейший сорняк
13 мая 2024, 17:47
2023
спецпроект
Стали известны имена самых богатых аграриев Ростовской области
RostovGazeta подсчитала активы крупнейших бизнесменов региона и выделила среди них самых обеспеченных владельцев аграрных предприятий.
Карту сельхозземель разработают в Ростовской области за 327 млн рублей
В Ростовской области ищут исполнителя, который разработает карту сельхозземель региона, сообщается на сайте государственных закупок.
12 июня 2023, 07:11
Ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области
Непогода уничтожила 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов в Ростовской области, заявил заместитель губернатора Виктор Гончаров.
31 мая 2023, 18:07
Аграрии Ростовской области оказались на грани катастрофы из-за решений властей
Аграрии Ростовской области оказались в катастрофическом положении из-за ряда решений властей, заявил основатель ООО «Рассвет» Сергей Авакян.
10 мая 2023, 15:12

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