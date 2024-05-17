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Активисты в Ростове

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Май 2024
Историк Зенюк требует официально присвоить Ростову статус «южной столицы»
17 мая 2024, 10:24
Ноябрь 2023
Активисты в Ростове пытаются спасти от вырубки рощу рядом со старым аэропортом
В Ростове местные жители защищают от незаконной вырубки рощу на улице Зеленой, неподалеку от старого аэропорта, рассказала депутат Наталья Оськина.
12 ноября 2023, 11:39
Октябрь 2023
Из подземных переходов Ростова уберут до 40% мозаичных панно
15 октября 2023, 11:39
Июль 2023
Полиция начала проверку по факту избиения мужа ростовский активистки
23 июля 2023, 15:32
Ростовчанин избил соседа, жена которого добивается благоустройства в районе
23 июля 2023, 09:59
Власти и активисты обсудили капитальный ремонт фонтана «Лира» на Пушкинской в Ростове
В Ростове планируют капитально отремонтировать фонтан «Лира» на Пушкинской улице, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
5 июля 2023, 16:10
Июнь 2023
Адвокатов умершего в спецприёмнике Ростова оппозиционера могут привлечь за фейки
22 июня 2023, 07:00

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