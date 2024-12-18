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Александр Бородай

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Депутат Бородай предупредил об опасности новых терактов ВСУ в Ростовской области
Депутат Госдумы от Ростовской области считает, что существует опасность повторных обстрелов Ростовской области. Об этом Александр Бородай сообщил NEWS.
18 декабря, 07:10
«Если будет компромисс»: ростовский депутат Бородай дал прогноз о завершении СВО
Боевые действия между Россией и Украиной будут идти ещё долго, полагает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
25 октября, 07:17
«Считают, это не их война»: ростовский депутат призвал провести мобилизацию на фронт
России необходима не только военная, но и духовная мобилизация, уверен депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
24 октября, 15:17
Ростовский депутат Бородай назвал чушью мобилизацию 300 тысяч украинцев
16 марта, 08:54
Ростовский депутат Бородай заявил, что СВО закончится в 2024 году
Решительный прорыв на фронте должен стать точкой окончания боевых действий на Украине, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в ходе круглого стола на площадке РИА «Новости».
29 января, 10:18
Ростовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боями
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай показал быт бойцов, которые находятся в зоне спецоперации, видео он опубликовал в Telegram.
9 января, 10:52
2023
Ростовский депутат Бородай обвинил Украину в уничтожении собственного вооружения
Украинские олигархи виноваты в уничтожении вооружения в стране, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
28 декабря 2023, 10:50
Ростовский депутат Бородай ответил на заявления офицера США про бойцов ВС РФ
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай отреагировал на заявление американского генерала Марка Милли о российских войсках, пишет News.ру.
7 декабря 2023, 09:37
«Из клоунов в халифы»: ростовский депутат уверен в провале Зеленского на выборах
Ростовский депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в политическом тупике и может провалить выборы, об этом сообщило издание Daily Moscow.
2 декабря 2023, 17:20
Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока депутат рассуждал о будущем армии
25 ноября 2023, 15:41
Ростовский депутат Бородай заявил, что армия РФ победит в случае конфликта с Европой
25 ноября 2023, 11:36
Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ
За Украину под видом наемников воюют подразделения западных армий, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
22 ноября 2023, 12:50
«Мы хотим нашу территорию»: ростовский депутат высказался о целях спецоперации
15 ноября 2023, 05:10
«Продвинулись за время СВО»: ростовский депутат Бородай поддержал идею кибервойск
Депутат Госдумы Александр Бородай поддержал появившуюся инициативу создать кибервойска в стране, говорится на его странице в Telegram.
2 ноября 2023, 09:19
«Предали Родину»: ростовский депутат Бородай призвал не пускать релокантов в Россию
Депутат из Ростовской области Александр Бородай выступил против того, чтобы релоканты возвращались в Россию, сообщил он СМИ.
19 октября 2023, 05:31
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили Орден мужества
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили государственную награду, говорится в Telegram-канале Союза Добровольцев Донбасса.
12 октября 2023, 13:40
Ростовский депутат заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны
17 сентября 2023, 20:05
«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ
Армия Украины за это лето и начало осени понесла огромные человеческие потери, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в эфире Первого канала.
15 сентября 2023, 13:31
Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что блогер Даня Милохин предатель и ему нужно закрыть въезд в страну, говорится на сайте парламентария.
15 сентября 2023, 09:55
Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины
В ответ на атаки БПЛА Украины Россия должна уничтожить киевский режим, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
1 сентября 2023, 18:02

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