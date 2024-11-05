rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Александр Иошпа

Выбрать дату
2024
Идёт антициклон: климатолог Иошпа заявил, когда наладится погода в Ростовской области
5 ноября, 14:39
На День Победы в Ростове похолодает до +6 градусов
Облачность ожидается в Ростове-на-Дону в День Победы, сообщили синоптики.
8 мая, 07:24
Сразу две волны похолодания накроют Ростов до 10 мая
3 мая, 07:53
В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля
12 февраля, 17:33
2023
Снегопады и гололед вернутся в Ростовскую область с 23 декабря
Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области на этих выходных, предупредил гидрометцентр.
22 декабря 2023, 12:46
Климатолог Иошпа обвинил циклон «Ваня» в похолодании в Ростовской области
16 декабря 2023, 08:55
Климатолог Иошпа рассказал, почему Ростовскую область сковал лед
16 декабря 2023, 07:29
Климатолог Иошпа заявил, что зима в Ростовской области зависит от вулкана в Исландии
19 ноября 2023, 08:51
Климатолог Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде
14 ноября 2023, 17:51
Температурный рекорд 75-летней давности побила погода в Ростове 1 ноября
1 ноября 2023, 17:21
Жара и снег: синоптики сообщили об аномальной погоде в Ростовской области
27 октября 2023, 10:32
Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Ростовской области
23 октября 2023, 06:53
Климатолог Иошпа предупредил о скором начале сезона дождей в Ростовской области
28 сентября 2023, 17:47
Климатолог Иошпа дал прогноз по пыльным бурям в Ростовской области
В Ростовской области до конца года, скорее всего, не будет пыльных бурь, сообщил климатолог Александр Иошпа.
27 сентября 2023, 06:24
Климатолог заявил, что жара в Ростовской области продлится до 21 августа
16 августа 2023, 15:43
Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле
В Ростове-на-Дону в скором времени начнутся осадки, которые будут выпадать в течение недели, сообщил климатолог Александр Иошпа.
5 июля 2023, 07:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика