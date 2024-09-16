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Александровка

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Сентябрь
Губернатор Голубев сообщил о двух погибших на пожаре в Ростовской области
Во время пожара в Ростовской области погибли два человека, сообщает глава региона в своем telegram-канале 16 сентября.
16 сентября, 11:45
Апрель
Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове
В Ростове из-под земли забил коммунальный фонтан высотой около трех метров, видео поделились жители Александровки.
3 апреля, 10:46
Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в Ростове
В Ростове на территории Александровки возведут модульное здание для школы №94, сведения об этом появились на портале госзакупок.
3 апреля, 08:38
Март
В Ростовской области растет уровень безопасности и «взлетают» цены на воду
30 марта, 15:44
В Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тыс рублей за метр
30 марта, 11:44
В Ростове утвердили проект новой дороги в Александровке
2 марта, 07:34
Февраль
В ростовском ЖК в Александровке упал дрон
29 февраля, 16:09
Декабрь 2023
Более 18 тысяч звонков ростовчан поступило в экстренные службы 15 декабря
16 декабря 2023, 07:49
В Ростовской области без света остаются 100 тысяч человек
13 декабря 2023, 06:19
Ноябрь 2023
В Ростове обсудят строительство новой дороги и бассейна в Александровке
11 ноября 2023, 09:44
Схема движения автобусов №55 изменится в Ростове с 8 ноября
8 ноября 2023, 05:39
В Ростове назвали самые перегруженные маршруты автобусов
7 ноября 2023, 17:01
Октябрь 2023
«Был взрыв в небе»: ростовчане заявили о сильном грохоте 19 октября
Жители Ростова-на-Дону в четверг, 19 октября, услышали громкие звуки, похожие на взрыв, сообщили они в соцсетях.
19 октября 2023, 07:23
Сентябрь 2023
Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС
В Ростове-на-Дону не будут сносить историческое здание, расположенное на улице Шаумяна, 96, сообщили в городской администрации.
28 сентября 2023, 06:33
Водитель грузовика сбил ребенка на переходе в Ростовской области
26 сентября 2023, 05:52
Суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону признали незаконным постановление о сносе дома на проспекте Ворошиловский, говорится в документах арбитражного суда.
19 сентября 2023, 13:19

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