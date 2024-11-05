rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Алина Заярная

Выбрать дату
Ноябрь
Трусы, Coca-Cola и песни Мадонны: за что судился бизнес Ростовской области в октябре
5 ноября, 12:36
Авиакатастрофа, ЧМ и коррупция: чем запомнился на посту губернатора Василий Голубев
4 ноября, 13:49
Обвинённый в убийстве восьмимесячной дочери ростовчанин подал апелляцию
2 ноября, 11:24
Вековой доходный дом Леванидова в Ростове хотят снести под предлогом аварийности
1 ноября, 09:14
Попасть в рай или в вечную зиму: куда сходить в Ростове 3 и 4 ноября
1 ноября, 07:59
Октябрь
Жителей Ростовской области заманивают на работу бесплатной едой и фитнесом
25 октября, 13:16
Концерт обладателя Grammy и «Гарри Поттер» в кино: куда пойти в Ростове на выходных
25 октября, 08:10
Следователи дали подробности о деле главы администрации Зернограда Полищук
24 октября, 18:12
Экскаватором разносят уникальный исторический некрополь в центре Ростова-на-Дону
24 октября, 17:54
Безлюдные улицы и сервис на уровне 00-х: чего ждать от поездки из Ростова в Калмыкию
23 октября, 06:49
Давали два куска хлеба и чай: люди рассказали, как выживали на рабской ферме на Дону
22 октября, 17:59
«С чего вы это взяли?»: замглавы Ростовской области не верит в матерящихся детей
22 октября, 11:54
Соцсети школьников в Ростовской области проверяют на употребление наркотиков
22 октября, 10:56
Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить больше 100 тыс
21 октября, 16:30
Итоги недели: в школе произошла давка и закрыто дело о крупнейшем пожаре в Ростове
20 октября, 14:56
ЦБ объяснил высокие цены на аренду квартир в Ростове-на-Дону
19 октября, 08:19
ЦБ объяснил, что происходит с ценами на бензин в Ростовской области
18 октября, 10:38
На «Свидание с монстром» или на спасение леса: куда пойти в Ростове 19 и 20 октября
18 октября, 09:25
Школьники в Ростовской области оскорбляли учителя и снимали все на телефон
17 октября, 12:29
Какие товары из СССР продают жители Ростова-на-Дону: обзор предметов ушедшей эпохи
17 октября, 11:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика