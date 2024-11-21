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Андрей Евгеньевич Фатеев

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2024
Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?
21 ноября, 12:33
Главой администрации Таганрога впервые избрали женщину. Что о ней известно?
2 октября, 08:46
Отдаст соцсети преемнику: Фатеев отказался от гонки за пост сити-менеджера Таганрога
27 сентября, 11:02
В Ростовской области плодятся шакалы и фейки об атаках дронов
Эколог заявил об увеличении числа волков и шакалов в Ростовской области, тем временем в Азовском районе нашли захоронение с костями животных и рыб, а в Таганроге опровергли атаку БПЛА на завод.
28 мая, 15:26
Первый экскурсионный трамвай со столиками и гидом запустили в Таганроге
Исторические экскурсии организовали в туристическом трамвае Таганрога, рассказал глава местной администрации Андрей Фатеев.
29 апреля, 09:03
Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за возможных атак БПЛА
Режим повышенной готовности продлен в Таганроге в связи с атаками дронов, сообщил глава городской управы Андрей Фатеев.
10 апреля, 13:33
«Замки на подвалах!»: жители Таганрога заявили, что им некуда прятаться во время атак
В Таганроге объявлен отбой по угрозе атаки БПЛА, сообщили глава местной администрации Андрей Фатеев и губернатор Василий Голубев.
12 марта, 10:03
«Спуститесь в подвал или сядьте на пол»: власти Таганрога сообщили об атаке на город
12 марта, 09:25
Спасатели в Таганроге отреагировали на фантомный потоп
В Таганроге сегодня прошли плановые учения на случай чрезвычайной ситуации, рассказал глава местной администрации Андрей Фатеев.
29 февраля, 08:56
2023
Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистов
8 октября 2023, 15:25
«Как же было страшно!»: жители Таганрога рассказали о жутком хлопке 14 июля
Жуткий шум, напоминающий хлопок, напугал жителей Таганрога, позже выяснилось, что его причиной стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.
14 июля 2023, 16:44
Сити-менеджер Таганрога объяснил, что за пугающий хлопок слышали жители 14 июля
Причиной жуткого хлопка в Таганроге стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, заявил сити-менеджер Андрей Фатеев.
14 июля 2023, 16:33
Трассу Таганрог — Ростов открыли для проезда автомобилей 25 июня
В Таганроге сняли все ограничения по въезду и выезду, а также возобновили движение транспорта по трассе Таганрог- Ростов, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
25 июня 2023, 07:24
В Таганроге поймали одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай
В Таганроге полиции удалось найти одного из вандалов, разрисовавших новый красный трамвай прямо на глазах у водителя, сообщил глава местной администрации Андрей Фатеев.
17 мая 2023, 16:41
Замглавы администрации Таганрога по туризму Алексей Санин подал в отставку
Администрацию Таганрога решил покинуть замглавы по туризму Алексей Санин, пишут СМИ.
17 мая 2023, 15:00
Новым сити-менеджером Таганрога стал глава Минобра Ростовской области Андрей Фатеев
Новым главой администрации Таганрога избрал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев, такое решение приняла городская Дума.
4 мая 2023, 09:10
Стали известны два главных претендента на пост сити-менеджера Таганрога
Андрей Фатеев и Наталья Богатищева оказались главными претендентами на пост сити-менеджера Таганрога, сообщила местная городская дума.
3 мая 2023, 16:38
Министр образования Ростовской области Фатеев заявил о желании возглавить Таганрог
Министр образования Ростовской области Андрей Фатеев подал документы на участие в выборах сити-менеджера Таганрога, об этом чиновник рассказал журналистам.
20 апреля 2023, 10:20
В Таганроге объявили конкурс для назначения нового главы администрации города
В Таганроге пройдет конкурс для выбора нового главы городской администрации, об этом сообщили на портале мэрии.
12 апреля 2023, 11:39
Глава Минобра Ростовской области Андрей Фатеев может возглавить Таганрог 3 мая
Действующий министр образования Ростовской области Андрей Фатеев может занять пост сити-менеджера Таганрога в начале мая, об этом сообщили местные СМИ.
11 апреля 2023, 13:47

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