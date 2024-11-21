Андрей Евгеньевич Фатеев

В Ростовской области плодятся шакалы и фейки об атаках дронов

Эколог заявил об увеличении числа волков и шакалов в Ростовской области, тем временем в Азовском районе нашли захоронение с костями животных и рыб, а в Таганроге опровергли атаку БПЛА на завод.