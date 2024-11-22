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Анна Ивченко

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Ноябрь
Ноябрьское потепление в Ростовской области может погубить деревья
8 ноября, 08:54
Октябрь
Куда уехать на ноябрьские выходные из Ростова-на-Дону и не потратить много денег
31 октября, 18:33
Спасатель назвал главную опасность первого ноябрьского снегопада в Ростове
31 октября, 17:38
«Жить будете в туалете»: что пишут туристы о худших и лучших хостелах Ростова-на-Дону
31 октября, 04:32
Эколог объяснил, чем чревато засорение труб в Ростове влажными салфетками
30 октября, 14:17
Ростов-на-Жути: самые страшные городские легенды и их разоблачения
30 октября, 05:08
«Чувствуешь себя песчинкой»: студентка из Ростова спустилась на дно рудника в Арктике
29 октября, 14:19
Рейтинг застройщиков Ростова: сколько они зарабатывают на покупателях квартир
29 октября, 06:15
Шиномонтажник рассказал, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью
16 октября, 18:42
Кинолог назвал лучшие районы Ростова для жизни с собакой
16 октября, 05:12
Названы места под Ростовом для наблюдения за кометой, которую не видели 30 тысяч лет
15 октября, 15:03
Зоолог рассказала, почему из Ростова-на-Дону пропали воробьи
15 октября, 12:13
Скрывающие номера водители из Ростова могут остаться без прав
15 октября, 04:09
Зоолог рассказал, какие птицы прилетают в Ростовскую область на зимовку
14 октября, 12:24
Стало известно, какие птицы первыми покинут Ростовскую область с началом холодов
10 октября, 09:39
Ростов собачий: где в городе комфортнее всего жить с четверолапым
10 октября, 09:18
Мошенники могут атаковать школьников в Ростове через электронный дневник
10 октября, 08:15
Кинолог объяснил, почему в Ростовской области домашние псы нападают на людей
7 октября, 15:12
Топ-10 новостроек Ростова-на-Дону: где самое доступное жилье?
7 октября, 08:59
Хакер рассказал, как ростовчанам защитить телефон от опасного вируса
7 октября, 07:20

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