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Арбитражный суд Ростовской области

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Ноябрь
Трусы, Coca-Cola и песни Мадонны: за что судился бизнес Ростовской области в октябре
5 ноября, 12:36
Октябрь
Суд запретил строить торговый центр на площади Ленина в Ростове
28 октября, 13:54
Паленые штаны и краденные песни: с кем судился бизнес в Ростовской области в сентябре
9 октября, 09:58
Сентябрь
«Ростсельмаш» отсудил семь миллионов долларов у компании из Украины
Комбайновый завод «Ростсельмаш» отсудил более семи миллионов долларов у «Версатайл Украина», сообщается на сайте арбитражного суда.
14 сентября, 09:24
Суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера на 74 млн рублей
9 сентября, 07:16
Июль
В Ростовской области зафиксировано массовое банкротство бизнеса
В первом полугодии 2024 года в арбитражный суд Ростовской области поступило 7 534 споров о банкротстве, сообщила пресс-служба учреждения.
31 июля, 06:59
Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес
10 июля, 08:46
Ресторан на левом берегу в Ростове заплатит 320 тысяч рублей за «Седую ночь»
Спор из-за нарушения авторских прав на песни может завершиться мировым соглашением в Ростове, следует из данных арбитражного суда.
2 июля, 15:16
Июнь
Песни в ресторане под австрийское пиво с Чебурашкой: за что судился донской бизнес
10 июня, 05:28
Май
Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал компанию из Краснодарского края «АЛПБ-групп» за поставки нелегальной алкогольной продукции, говорится в документах на сайте суда.
26 мая, 13:09
С ресторана на набережной в Ростове взыскали деньги за песни российских звезд
«Российское Авторское Общество» обратилось с иском к ресторану в Ростове из-за песен российских артистов, сообщается на сайте арбитражного суда.
25 мая, 10:15
Футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги
Предприниматель Данил Нисимов пытается взыскать с ФК «Ростов» больше миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда.
25 мая, 09:38
Банкротство дочери экс-мэра и Burger King: за что судился донской бизнес в апреле
12 мая, 14:42
Апрель
Морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха
В Ростовской области Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обвинило ТАНТК имени Бериева в загрязнении атмосферного воздуха, информация об этом появилась на портале донского Арбитражного суда.
10 апреля, 06:42
Оскорбительные суши и убежище от радиации: за что судились донские компании в марте
8 апреля, 09:29
ТРК «Горизонт» в Ростове вновь потребовал от Burger King миллион рублей
6 апреля, 08:55
Власти проиграли суд компании «Балтика» о бомбоубежище в Ростове на 600 человек
3 апреля, 15:43
Март
«Донэнерго» лишили права на участок с убежищем от радиации на 170 человек
31 марта, 18:48
Бренд Calvin Klein подал иск против предпринимателя из Ростовской области
30 марта, 09:16
Ростсельмаш хочет отсудить у украинской компании 7 млн долларов
Завод Ростсельмаш подал иск к ООО «Версатайл Украина», чтобы взыскать долги компании с 2011 года, сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.
14 марта, 06:43

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