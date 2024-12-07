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Армия

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На срочную службу призвали 4 тысячи жителей Ростовской области
Юноши уже направились к местам прохождения срочной службы. Как сообщают в правительстве региона, большинство из них будет находиться в частях и соединениях ЮВО.
7 декабря, 07:26
«База есть»: военком рассказал, когда в Ростовской области ждать электронные повестки
1 октября, 08:46
Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года
1 октября, 08:30
Политолог Михайлов призвал увеличить срок армейской службы в Ростовской области
20 сентября, 06:42
Ростовчанке дали 5 лет колонии за попытку откупить сына от армии
22 мая, 04:51
Стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО
В России, в том числе Ростовской области, призывников не будут привлекать для решения задач в рамках СВО, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
2 апреля, 10:57
Стало известно, сколько жителей Ростовской области отправят на службу в армию
Из Ростовской области весной отправят служить в армию около пяти тысяч призывников, сообщили в правительстве региона.
1 апреля, 14:07
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Ростовские следователи организуют проверку в отношении стримерши, которая позволила себе оскорбления в адрес участников СВО, об этом сообщили в пресс-службе донского Следкома.
22 марта, 09:09
Срочников из Ростовской области не отправят в зону СВО
19 марта, 11:52
В Ростовской области наказали 20 человек за фейки об армии
4 марта, 05:57
Путин подписал указ о военных сборах в Ростовской области
1 марта, 16:18
Угрозы ученикам школ в Таганроге назвали украинским фейком
10 февраля, 09:39
Дончанку из Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ
30 января, 12:46
Пенсионерка из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии
29 января, 14:23
2023
Стало известно, где будут служить жители Ростовской области
25 декабря 2023, 09:46
Ростовский депутат Бородай ответил на заявления офицера США про бойцов ВС РФ
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай отреагировал на заявление американского генерала Марка Милли о российских войсках, пишет News.ру.
7 декабря 2023, 09:37
В Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины
5 декабря 2023, 15:31
Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока депутат рассуждал о будущем армии
25 ноября 2023, 15:41
Ростовский депутат Бородай заявил, что армия РФ победит в случае конфликта с Европой
25 ноября 2023, 11:36
В Минобороны РФ оценило вклад Ростовской области в оборону страны
24 ноября 2023, 14:50

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