Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 6 апреля 1974, г. Ростов-на-Дону
Образование: Белгородский университет потребительской кооперации, по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация - экономист-менеджер.
Генеральный директор ООО "Южный капитал" г. Ростов-на-Дону. Президент, Член совета директоров АО ФК «Ростов»
Заместитель директора ОАО Радуга, г. Ростов-на-Дону
Генеральный директор ООО «Промышленно- инвестиционная компания «Южный Регион», г. Ростов-на-Дону
Генеральный директор ЗАО «Финансовые технологии», г. Ростов-на-Дону
Генеральный директор ООО «Лернако», г. Ростов-на-Дону
Генеральный директор ООО "ЮЖНЫЙ КАПИТАЛ" г. Ростов-на-Дону.
Президент футбольного клуба "Ростов", предприниматель и член партии "Единая Россия" Арташес Владимирович Арутюнянц досрочно сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Ростовской области.
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Леонид Кучук подал в отставку, вместе с ним уйдет его тренерский штаб, сообщается на сайте команды. "После поражения роствочан "Динамо" у президента клуба Арташеса Арутюнянц и тренера состоялся разговор. По его итогам Кучук написал заявление об уходе", - сказано в публикации.
Президентом футбольного клуба "Ростов" стал депутат Заксобрания региона Арутюнянц Арташес Владимирович, говорится на сайте клуба.
Депутаты Заксобрания Ростовской области подали налоговые декларации, согласно которым самым богатым оказался Арташес Арутюнянц с доходом 352,7 миллиона рублей в 2015 году.
Президентом футбольного клуба "Ростов" стал депутат Заксобрания региона Арташес Арутюнянц, говорится на сайте клуба.
Депутаты Заксобрания Ростовской области подали налоговые декларации, согласно которым самым богатым оказался Арташес Арутюнянц с доходом 352,7 миллиона рублей в 2015 году
Президент футбольного клуба "Ростов", предприниматель и член партии "Единая Россия" Арташес Арутюнянц досрочно сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Ростовской области, сообщил пресс-центр института.
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Леонид Кучук подал в отставку, вместе с ним уйдет его тренерский штаб, сообщается на сайте команды.