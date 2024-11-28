Арутюнянц Арташес Владимирович

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Леонид Кучук подал в отставку, вместе с ним уйдет его тренерский штаб, сообщается на сайте команды. "После поражения роствочан "Динамо" у президента клуба Арташеса Арутюнянц и тренера состоялся разговор. По его итогам Кучук написал заявление об уходе", - сказано в публикации.