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Арутюнянц Арташес Владимирович

Арутюнянц Арташес Владимирович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 6 апреля 1974, г. Ростов-на-Дону

Образование: Белгородский университет потребительской кооперации, по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация - экономист-менеджер.

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Резюме

Генеральный директор ООО "Южный капитал" г. Ростов-на-Дону. Президент, Член совета директоров АО ФК «Ростов»

Биография

1993 - 1998

Заместитель директора ОАО Радуга, г. Ростов-на-Дону

2003 - 2008

Генеральный директор ООО «Промышленно- инвестиционная компания «Южный Регион», г. Ростов-на-Дону

2008 - 2009

Генеральный директор ЗАО «Финансовые технологии», г. Ростов-на-Дону

2009 - 2013

Генеральный директор ООО «Лернако», г. Ростов-на-Дону

2013 - По настоящее время

Генеральный директор ООО "ЮЖНЫЙ КАПИТАЛ" г. Ростов-на-Дону.

Медиапортрет

Медиапортрет

Президент футбольного клуба "Ростов", предприниматель и член партии "Единая Россия" Арташес Владимирович Арутюнянц досрочно сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Ростовской области.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Леонид Кучук подал в отставку, вместе с ним уйдет его тренерский штаб, сообщается на сайте команды. "После поражения роствочан "Динамо" у президента клуба Арташеса Арутюнянц и тренера состоялся разговор. По его итогам Кучук написал заявление об уходе", - сказано в публикации.

Президентом футбольного клуба "Ростов" стал депутат Заксобрания региона Арутюнянц Арташес Владимирович, говорится на сайте клуба.

Депутаты Заксобрания Ростовской области подали налоговые декларации, согласно которым самым богатым оказался Арташес Арутюнянц с доходом 352,7 миллиона рублей в 2015 году.

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Президентом футбольного клуба "Ростов" стал депутат Заксобрания региона Арташес Арутюнянц, говорится на сайте клуба.

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Депутаты Заксобрания Ростовской области подали налоговые декларации, согласно которым самым богатым оказался Арташес Арутюнянц с доходом 352,7 миллиона рублей в 2015 году

Арутюнянц сложил полномочия депутата Заксобрания Ростовской области

Президент футбольного клуба "Ростов", предприниматель и член партии "Единая Россия" Арташес Арутюнянц досрочно сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Ростовской области, сообщил пресс-центр института.

Вместе с Кучуком ФК "Ростов" покинет тренерский штаб

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Леонид Кучук подал в отставку, вместе с ним уйдет его тренерский штаб, сообщается на сайте команды.

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