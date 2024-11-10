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Атака БПЛА

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Ноябрь
В Министерстве обороны РФ назвали атаку на Ростовскую область террористической
В ночь на 10 ноября Ростовскую область и еще несколько субъектов РФ пытались атаковать беспилотниками, сообщает Минобороны.
10 ноября, 07:12
Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области
10 ноября, 04:44
В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом
2 ноября, 17:21
Октябрь
Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область
30 октября, 03:15
Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Неклиновский район.
30 октября, 02:56
«Грохот во всем городе»: инверсионные следы испугали жителей Ростова 27 октября
27 октября, 14:54
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
23 октября, 17:45
Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Новошахтинск 23 октября
23 октября, 03:22
Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск
23 октября, 03:09
Итоги понедельника: в Ростовской области освободили рабов и пережили атаку дронов
21 октября, 15:46
«Шарахает!»: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА
Жителей Ростовской области разбудили взрывы из-за ночной атаки беспилотников. Люди рассказали в соцсетях о том, что случилось в ночь на 21 октября.
21 октября, 06:52
Военные сообщили о попытке террористической атаки на Ростовскую область
Министерство обороны РФ отчиталось, что за ночь 19 октября на территории страны были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов.
19 октября, 05:24
Глава Каменска-Шахтинского прокомментировал закрытые убежища во время атаки БПЛА
13 октября, 15:35
Итоги пятницы: на Дону воюют с осами и дронами, а жителей Ростова признали богачами
11 октября, 16:16
Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о попытке атаки и ее последствиях на территории региона боевыми БПЛА, об этом он написал в своем телеграм.
11 октября, 03:23
Губернатор Ростовской области сообщил о четырех беспилотниках и атаке на регион
11 октября, 03:06
Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло
9 октября, 16:13
В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей
4 октября, 15:40
Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря перехватили пять беспилотников, о попытке террористической атаки на Россию сообщает Минобороны РФ.
4 октября, 05:54
Сентябрь
«Возле моей хаты сбили!»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА
29 сентября, 10:12

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