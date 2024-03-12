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Атака ВСУ на Таганрог 12 марта

Атака ВСУ на Таганрог 12 марта

Фото: Изображение Midjourney.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев 12 марта сообщил об атаке БПЛА на город. Он призвал жителей по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал и найти место без окон, сесть на пол.
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12 марта
Очевидец из Таганрога заявил, что не слышал воя сирен из-за угрозы удара БПЛА
Очевидец из Таганрога рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, что происходит в городе после отмены угрозы атаки БПЛА 12 марта.
12 марта, 11:28
Атака беспилотников в Ростовской области. Рассказываем, что произошло
12 марта, 10:11
«Замки на подвалах!»: жители Таганрога заявили, что им некуда прятаться во время атак
В Таганроге объявлен отбой по угрозе атаки БПЛА, сообщили глава местной администрации Андрей Фатеев и губернатор Василий Голубев.
12 марта, 10:03
Воздушные цели сбили за пределами Таганрога 12 марта
За пределами Таганрога во вторник, 12 марта, удалось ликвидировать воздушные цели, сообщил губернатор Василий Голубев.
12 марта, 09:52
Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на Таганрог
12 марта, 09:35
«Спуститесь в подвал или сядьте на пол»: власти Таганрога сообщили об атаке на город
12 марта, 09:25
Сирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотника
В Таганроге днем во вторник, 12 марта, сработали сирены оповещения населения, сообщают местные Telegram-каналы.
12 марта, 09:25

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