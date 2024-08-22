Атака Украины

Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты

Жители Таганрога не услышали сигнала оповещения, когда ракета взорвалась у здания художественного музея и кафе «Чехов сад» в Таганроге, об этом они сообщили в соцсетях.