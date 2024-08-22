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Атака Украины

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2024
Пятью беспилотниками пытались ударить ВСУ по Ростовской области
Пять беспилотников сбили российские военные над Ростовской областью в ночь на 22 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.
22 августа 2024, 03:03
В Минобороны прокомментировали атаку беспилотников на Ростовскую область
ВСУ попытались атаковать беспилотниками восемь регионов России, в том числе Ростовскую область, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
17 марта 2024, 05:24
Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области
17 марта 2024, 04:51
Глава Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал жителей города сохранять спокойствие после ночной атаки дронов 9 марта.
9 марта 2024, 04:06
Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу
9 марта 2024, 02:09
2023
Василий Голубев сообщил о последствиях утренней атаки на Ростовскую область
Большая часть атаковавших Ростовскую область беспилотников рано утром 17 декабря была сбита, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
17 декабря 2023, 06:10
Стали известны подробности неудавшейся террористической атаки на Ростовскую область
Отражена попытка совершить террористическую атаку по российским объектам в том числе в Ростовской области, сообщили в Министерстве обороны России.
17 декабря 2023, 05:41
Террористическую атаку ВСУ на Ростовскую область отразили военные 17 декабря
Рано утром 17 декабря силами ПВО России были сбиты украинские беспилотники над Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев.
17 декабря 2023, 05:26
Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря
17 декабря 2023, 05:00
Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты
Жители Таганрога не услышали сигнала оповещения, когда ракета взорвалась у здания художественного музея и кафе «Чехов сад» в Таганроге, об этом они сообщили в соцсетях.
29 июля 2023, 07:06
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Часть жителей Ростовской области услышала сильный грохот, из-за которого задрожали стекла в их домах, пишет Donday.
27 июля 2023, 19:44
Симоньян заявила, что опасается ударов от ВСУ по Краснодару и по Ростову-на-Дону
Журналист Маргарита Симоньян опасается, что украинская армия может атаковать Ростовскую область, прозвучало в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».
8 июня 2023, 06:46
Стали известны подробности атаки украинской ракетой по Ростовской области
26 мая 2023, 06:56
Стало известно, какую украинскую ракету могли сбить над Ростовской областью
Украинскую ракету, которую сбили над Ростовской областью, могли запустить из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», сообщают СМИ.
26 мая 2023, 06:54
Жители Краснодара заявили об атаке беспилотником здания на улице Морской
В Краснодаре здание на улице Морской могло получить повреждения из-за удара беспилотником, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
26 мая 2023, 05:13
Стало известно, что могло стать целью удара ВСУ в Морозовске
Над Ростовской области мог быть сбит дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
25 мая 2023, 20:05
Telegram-каналы заявили о сбитом дроне-камикадзе над Ростовской областью
В Ростовской области удалось сбить вражеский объект в районе авиабазы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
25 мая 2023, 19:45
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Переданные Украине ракеты Storm Shadow смогут достать до Ростова-на-Дону, сообщил военкор Евгений Линин.
17 мая 2023, 04:40

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