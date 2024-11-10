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Атакая беспилотниками

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2024
Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области
10 ноября, 04:44
Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области
29 октября, 12:06
«В 4.40 раздался первый взрыв»: как Ростовская область пережила ночную атаку БПЛА
Жители Ростовской области рассказали, как они пережили очередную ночную атаку на регион, об этом они поделились в соцсетях.
18 августа, 06:30
Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областью
В ночь на 18 августа была отражена террористическая атака на Ростовскую область, сообщили в Минобороны.
18 августа, 05:13
Беспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливом
Территория промскладов в Пролетарске была снова подвергнута атаке беспилотниками во время тушения пожара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
18 августа, 04:28
Средства РЭБ подавили два беспилотника в Ростовской области 27 июля
Два беспилотника атаковали Ростовскую область ночью 27 июля, сообщил губернатор Василий Голубев.
27 июля, 04:38
Жителей Ростова разбудили удары ПВО по украинским беспилотникам
14 июня, 02:26
Появилось видео страшного пожара на НПЗ в Новошахтинске после атаки беспилотника
6 июня, 00:01
Цены на бензин в Ростовской области могут вырасти к концу мая
13 апреля, 12:01
Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области
11 апреля, 23:24
В Таганроге сбили не менее двух беспилотников во время атаки 10 апреля
В небе над Ростовской областью сбили не менее двух беспилотников, об этом сообщил военкор Владимир Разин в своем Telegram-канале.
10 апреля, 07:38
В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля
В Таганроге из-за атаки беспилотников включили системы оповещения, об этом сообщили местные жители и подписчики военкора Владимира Разина.
10 апреля, 07:16
Глава Таганрога объявил воздушную тревогу
В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников утром 10 апреля, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
10 апреля, 06:51
Губернатор рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске
5 апреля, 18:46
Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области
5 апреля, 08:18
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
Беспилотники, атаковавшие Таганрог, могли прилететь со стороны Азовского моря
9 марта, 09:25
2023
Голубев сообщил о попытке теракта в Ростовской области тремя дронами-камикадзе
Ранним утром в воскресенье, 20 августа, Ростовскую область атаковали с использованием дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
20 августа 2023, 06:51
Ростовчане шокированы атакой беспилотников на Москву
Жители России, в том числе Ростовской области, оказались в шоке от атаки беспилотниками зданий в Москве, сообщили они в соцсетях.
30 мая 2023, 04:52

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